Aşı tuttu; sonuçlar olumlu

İngiltere’de aşılamanın, ülkede en yaşlı ve virüsten en çok etkilenenler arasında ölümleri azalttığı belirtildi. Ölümlerdeki azalma 20-64 yaş grubunda yüzde 47, 65-79 yaş grubunda ise yüzde 51 oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise geçen hafta yeni COVID-19 vakalarının yüzde 16 azalarak 2.7 milyona indiğini, ölümlerin de yüzde 10 azalarak 81 bin olduğunu açıkladı. Halkının yüzde 78’ini aşılayan İsrail’de de benzer sonuçlar bulunuyor.

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AŞILAMA ÇOK ETKİLİ

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: İngiltere’deki son açıklamalar ileri yaş grubunda aşılama sonrası ölüm oranlarının azaldığını, aşıların özellikle bu grupta ölümü azaltmak açısından yararını gösterdi. Bizde şu ana kadar 5 milyondan fazla kişi aşılandı. Son aylarda hastaneye başvuruların azalmasında hem tedbirlerin hem de aşının etkisi olduğu düşünülüyor. Bu nedenle şu an kullanmış olduğumuz aşının devamlılığının sağlanması, halkımız için çok yararlı olacaktır. Aşımız etkili ve sonuçlarının da olumlu yönde olduğunu görüyoruz.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI İYİ

Prof. Dr. Levent Akın: Şu anda aşılama oranı 5 milyonu buldu. Bu rakam 15-20 milyonu aştığı zaman rahatladığımızı göreceğiz. Eldeki araştırma sonuçları Sinovac aşısının işe yaradığı konusunda önemli bilgi veriyor.

DSÖ: SON 1 HAFTADA VAKA VE ÖLÜMLER DÜŞTÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta yeni vakaların yüzde 16 azalarak 2.7 milyona indiğini, ölümlerin de yüzde 10 azalarak 81 bin olduğunu açıkladı. DSÖ’nün dünya üzerinde belirlediği altı bölgeden beşinde iki haneli rakamlardan oluşan bir azalma olduğu, sadece Doğu Akdeniz bölgesinde yüzde 7’lik bir artış yaşandığı kaydedildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vaka bildirilirken, bu sayı 8 Şubat’ta başlayan haftada 2.6 milyona kadar, neredeyse yarı yarıya düştü” dedi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜM ORANLARI AZALDI

Guardian gazetesinin yaptığı analize göre de İngiltere'de COVID-19’dan ölümler, en yaşlıların üçte birinin aşılanmaya başladığı 24 Ocak’tan bu yana 80 yaş ve üzerindekilerde yüzde 62 düştü. Ölümlerdeki düşüş 20-64 yaş arasında yüzde 47, 65-79 arasında yüzde 51 oldu. İngiltere’de 15.5 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı. (AA)