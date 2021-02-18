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Gündem
Özlem YURTÇU KARABULUT/ DHA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeni aşılar burada denenecek

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Yeni aşılar burada denenecek
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Türkiye'de sadece dört tane bulunan Faz 1 ve klinik araştırma merkezlerinin beşincisi, İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde hizmete girdi.

Merkezde yeni geliştirilen aşı ve ilaçların, gönüllü insan denemeleri yapılacak. Salgınla birlikte yeni ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarının önem kazandığını söyleyen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, iki hafta önce açılışını gerçekleştirdikleri merkezin yürüteceği çalışmalar hakkında bilgi verdi: “Klinik araştırmaların özellikle aşı geliştirme çalışmalarında son zamanlarda gündeme gelmesi, faz merkezlerinin de öneminin anlaşılmasını sağladı. Biz de üniversite binalarımızın yenilenme süreci içerisinde kısa bir sürede bu yapılanmayı sağladık." 

Yeni aşılar burada denenecek

İLK ADAY İSVİÇRE AŞISI

Dekan Tükek, bundan sonra hem yurtdışı hem yurtiçinde geliştirilen yeni ilaçların, yeni moleküllerin bu merkezde deneneceğini söyledi: "Gönüllüler, ilaç (veya aşı) uygulamasını kabul edenler, çalışma kapsamında belli bir süre, 48 saat kadar burada misafir edilecek ve izlenecek. Bu ilaçların onlarda oluşturacağı yan etkiler ve diğer klinik bulgular gözlenecek. İlk deneme adaylarından biri de İsviçre’de geliştirilen COVID-19 aşısı."

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