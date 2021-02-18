‘Karadeniz mutasyonu’ çıkabilir

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, şu uyarıda bulundu: “Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı haritaya bakacak olursak, Karadeniz’de özellikle Trabzon, Rize gibi illerimizde vaka sayılarının yüz binde 200’ün üzerinde olduğu görülüyor. Bu kadar yüksek vaka sayılarının devam etmesi durumunda yeni mutasyonların ortaya çıkma riski var. Çünkü virüs insan hücresinde çoğalırken mutasyona uğruyor. Vaka sayısı ne kadar çok olursa, mutasyon riski de o kadar fazla. Bu nedenle Trabzon varyantı, Rize varyantı gibi yeni mutasyonlar ortaya çıkabilir. Bu yeni mutasyonlar daha bulaşıcı olabilir, aşıya direnç oluşturabilir.”