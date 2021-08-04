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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 04.08.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Aşı mucidi Sarah Gilbert Barbie bebek oldu

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Aşı mucidi Sarah Gilbert Barbie bebek oldu

Koronavirüs salgınındaki en büyük silahımız olan Kovid-19 aşılarının ardınca yılların birikimi ve kısa sürede büyük çalışmalarla ortaya konulmuş çok büyük bir mücadele ve özveri bulunduğu bir gerçek. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketinin birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının mucitlerinden olan Sarah Gilbert2in artık kendi adına üretilmiş bir Barbie bebeği oldu. Bebekleri üreten şirket aldıkları bu kararın sebebini açıkladı.

'Bu haberi oldukça tuhaf buldum ancak bebeği gören çocukların bilimin insanlığın kurtuluşu için ne demek olduğunu anlamalarına yardımcı olursa bundan büyük mutluluk duyarım.'

Bu sözler Oxford Üniversitesi'nde aşı çalışmaları yürüten 300 kişilik ekibin başındaki aşı uzmanı ve AstraZeneca aşısının mucitlerinden Prof. Sarah Gilbert'a ait.

Barbie bebeklerinin üreticisi, oyuncak devi Mattel şirketi zaman zaman tarihe yön vermiş, insanlık için unutulmaz hizmetlere ya da sıra dışı başarılara imza atmış kişilerin Barbie bebeklerini üretiyor ve dünya çocuklarının onları örnek alması için satışa sürüyor.

Aşı mucidi Sarah Gilbert Barbie bebek oldu

Bu durumun son örneği ise Oxford Üniversitesi'nden aşı profesörüProf. Sarah Gilbert oldu. Sarah Gilbert, oyuncak bebeği gören çocukların aşı uzmanlığı mesleğine yönelmelerinin kendisini sevindireceğini söyledi.

Sarah Gilbert: Koronavirüs aşısının arkasındaki isim
Sarah Gilbert: Koronavirüs aşısının arkasındaki isim

Gilbert'ın bebeğini yapan şirket daha önce de ABD'li sağlık çalışanları Amy O’Sullivan ve Audrey Cruz'un, Kanadalı tıpta ayrımcılık ve tıpta ırk ve cinsiyetin kesişimiyle ilgili kampanyalar yürüten doktor Chika Stacy Oriuwa'nın, Brezilyalı araştırmacı Jaqueline Goes de Jesus'un ve Avustralyalı doktor Kirby White'ın bebeklerini üretmişti.

Şirketin Başkan Yardımcısı Lisa McKnight, yaptığı açıklamada 'Mattel ve Barbie markası koronavirüs salgını boyunca ön saflarda savaşan ve büyük mücadeleler veren herkesin yanındadır.' ifadesini kullandı.

'Onların emekleri parlasın diye, gelecek nesiller bu mücadeleyi öğrensin ve örnek alsın diye sahneyi bu savaşçılara bırakıyoruz.' diyen McKnight 'Umudumuz gelecek nesillerin hayal gücünü beslemek ve ateşlemektir.' diyerek Prof. Sarah Gilbert'a adanan Barbie bebeğin amacını dünyaya aktardı.

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