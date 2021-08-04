Aşı mucidi Sarah Gilbert Barbie bebek oldu

'Bu haberi oldukça tuhaf buldum ancak bebeği gören çocukların bilimin insanlığın kurtuluşu için ne demek olduğunu anlamalarına yardımcı olursa bundan büyük mutluluk duyarım.'

Bu sözler Oxford Üniversitesi'nde aşı çalışmaları yürüten 300 kişilik ekibin başındaki aşı uzmanı ve AstraZeneca aşısının mucitlerinden Prof. Sarah Gilbert'a ait.

Barbie bebeklerinin üreticisi, oyuncak devi Mattel şirketi zaman zaman tarihe yön vermiş, insanlık için unutulmaz hizmetlere ya da sıra dışı başarılara imza atmış kişilerin Barbie bebeklerini üretiyor ve dünya çocuklarının onları örnek alması için satışa sürüyor.

Bu durumun son örneği ise Oxford Üniversitesi'nden aşı profesörüProf. Sarah Gilbert oldu. Sarah Gilbert, oyuncak bebeği gören çocukların aşı uzmanlığı mesleğine yönelmelerinin kendisini sevindireceğini söyledi.

Gilbert'ın bebeğini yapan şirket daha önce de ABD'li sağlık çalışanları Amy O’Sullivan ve Audrey Cruz'un, Kanadalı tıpta ayrımcılık ve tıpta ırk ve cinsiyetin kesişimiyle ilgili kampanyalar yürüten doktor Chika Stacy Oriuwa'nın, Brezilyalı araştırmacı Jaqueline Goes de Jesus'un ve Avustralyalı doktor Kirby White'ın bebeklerini üretmişti.

Şirketin Başkan Yardımcısı Lisa McKnight, yaptığı açıklamada 'Mattel ve Barbie markası koronavirüs salgını boyunca ön saflarda savaşan ve büyük mücadeleler veren herkesin yanındadır.' ifadesini kullandı.

'Onların emekleri parlasın diye, gelecek nesiller bu mücadeleyi öğrensin ve örnek alsın diye sahneyi bu savaşçılara bırakıyoruz.' diyen McKnight 'Umudumuz gelecek nesillerin hayal gücünü beslemek ve ateşlemektir.' diyerek Prof. Sarah Gilbert'a adanan Barbie bebeğin amacını dünyaya aktardı.

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