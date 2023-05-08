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Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Erdoğan'a destek mesajı

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#Edi Rama#Arnavutluk#Erdoğan
Arnavutluk Başbakanı Ramadan Erdoğana destek mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 17:30

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, genel seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek mesajı yayınladı.

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bugün yayınladığı bir video mesajda Türkiye’deki genel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki seçimlerin sadece Türkiye ve halkı için değil, Balkanlar ve Avrupa için de büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Rama, seçimlere katılmanın Türk halkının vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN GÖZÜNDE MUAZZAM BİR DEĞİŞİM ÖRNEĞİNE DÖNÜŞTÜRDÜ"

“Hiç kimse ne karar almaları gerektiğini onlardan daha iyi bilemez ve yapamaz. Ancak Türk halkının her bir ferdine saygı duymakla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yüksek takdirlerimi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullanan Başbakan Edi Rama, “Türkiye’yi tüm dünyanın gözünde muazzam bir değişim örneğine dönüştüren onun vizyonu, cesareti, iradesi ve yorulmak nedir bilmeyen enerjisi” dedi.

"YALNIZCA TÜRKİYE İÇİN DEĞİL TÜM DÜNYA İÇİN..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kararlılıkla savunan vatandaşlar olduğunu vurgulayan Rama, “Yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için ve özellikle de Avrupa için bu zor zaman diliminde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tecrübesi ve kişilik özellikleri, Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenen ülkelere tahıl ulaştırılması için arabuluculuk rolü ve terör yuvalarıyla mücadeledeki kararlılığı, önümüzdeki Pazar günü Türkiye’nin geleceğini belirleyenler tarafından göz ardı edilmeyecek kadar önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Arnavutluk ve halkının en zor günlerinde yanında olan bir dost olduğunu ifade eden Edi Rama, “Türkiye’nin Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan ettiği an Kosova’yı tanıyan ilk devlet olmasından, Arnavutluk’ta yaşanan yıkıcı depremin ardından Türkiye’nin yüzlerce depremzede Arnavut ailesini yeni konutlar inşa etmek için desteklenmesine ve diğer ülkelerin kendi derdine düştüğü bir dönemde ölümcül Covid-19’a karşı aşı desteğinde bulunmasına kadar, şahsen benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece kara gün dostu değildir” ifadelerini kullandı.

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#Edi Rama#Arnavutluk#Erdoğan

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