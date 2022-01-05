Antibiyotik direncine karşı büyük atılım

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Antibiyotik direnci modern tıbbın yüzleştiği en zorlu mücadelelerden biridir. Her yıl yaklaşık 700.000 kişinin antibiyotiğe dirençli bakteriler nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor ve bu sayının önümüzdeki yıllarda milyonlara çıkması bekleniyor.

YAŞAM BEKLENTİSİ 20 YIL DÜŞEBİLİR

Antibiyotiklerin icadı sayesinde insan yaşam süresinde kayda değer bir artışın görüldü. Etkili antibiyotiklerin etkisini yitirmesi durumunda yaşam beklentisi 20 yıl düşebileceği öngörülüyor. Bazı bilim insanları bu artan dirence karşı çözümü hastalıkları direnci elde edebilecekleri mutasyona uğramadan önce daha hızlı şekilde yok edecek daha etkili antibiyotikler geliştirmekte buldu.



SÜPER BİLGİSAYARLARLA DEV ATILIM



Bu atılımın arkasındaki bilim insanları bu başarının süper bilgisayarların kullanımıyla elde ettiklerini söyledi. Portsmouth Üniversitesi'nden Dr. Gerhard Koenig liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, PNAS dergisinde yayınlanan araştırmaları için bilgisayarları kullanarak mevcut antibiyotikleri değişen hastalıklara ayak uydurmak için yeniden tasarladı.



Bilgisayarlı kimya uzmanı Dr. Koenig antibiyotiklerin ve antibiyotik direncine karşı mücadelenin önemini şu sözlerle belirtiyor: "Antibiyotikler modern tıbbın temel taşlarını oluşturur. Antibiyotik direnci insan sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biridir. Sürekli gelişen bakterilerle savaşmanın yeni yollarını geliştirmeye acil bir ihtiyaçtır.”



FARKLI BİR YOL İZLENDİ



Yeni bir antibiyotik geliştirmenin genellikle çok çeşitli farklı bakterilerin hayatta kalması için gerekli olan bir hücre öğesini bulup onu hedef almaktan geçtiğini söyleyen Dr. Koenig, bunun oldukça zor bir iş olduğunu söyleyerek, son yıllarda yeni olarak sınıflandırılabilecek çok az sayıda antibiyotiğin geliştirilebildiğine dikkat çekti. Buna karşın Dr. Koenig ve ekibi farklı bir yöntemi tercih etmiş:



"Yeni dirençli suşlara karşı etkisiz olan mevcut bir antibiyotikten başlayıp onu direnç mekanizmalarının üstesinden gelebilecek şekilde modifiye etmeyi içeren daha basit bir yaklaşımı benimsedik."

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MEVCUT ANTİBİYORİKLERDEN 56 KAT DAHA ETKİLİ



Araştırma ekibi, onay için sunduğu henüz klinik deneylerden geçmemiş ilaç adayının Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaçlar listesinde test edilen bakteri türlerine karşı mevcut antibiyotiklerden 56 kata kadar daha aktif olduğunu iddia ediyor.



Üstelik Dr. Koenig başarılarının bununla sınırlı olmadığını, antibiyotik direncine karşı en azılı bakterileri de yendiklerini öne sürüyor: "En iyi adayımız sadece test edilen hedeflere karşı daha etkili olmakla kalmayıp aynı zamanda test edilen mevcut antibiyotiklerin çalışmadığı DSÖ öncelik listesindeki en üst sıradaki üç bakteriye karşı da aktivite gösteriyor.”



BİLGİSAYARLARLA GİDİŞAT TERSİNE DÖNECEK



Bu çalışma, bilimin yeni ilaçların bilgisayarla evrimini öngörerek antibiyotik direnciyle mücadelede nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.



Dr. Koenig bilgisayarların bu mücadelede başarılı olmamızın aracı olduğuna inanıyor: “Bilgisayarlarımız her yıl daha hızlı hale geliyor. Yani, gidişatı tersine çevirebileceğimize dair bir umut var. Bilgisayarlar dünya şampiyonunu satrançta yenebiliyorsa, niçin bakterileri de yenemesinler."