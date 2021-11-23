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Son dakika: Bilim dünyasından bir ilk... Ve Delta ilk defa modellendi

#Koronavirüs#Delta Varyantı#Dünya
Son dakika: Bilim dünyasından bir ilk... Ve Delta ilk defa modellendi

Koronavirüsün Delta varyantını mercek altına alan bilim insanları söz konusu varyantı damlacık formatında modellemeyi başardı.

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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs 5 milyonun üzerinde cana mal oldu.

Son dönemde Delta varyantı ile gündemde olan virüs uzun süredir bilim insanlarının merceğinde. DSÖ'nün 'baskın varyant' olduğunu doyurduğu Delta'da bir gizem daha çözüldü.

California Üniversitesi Profesörü Rommie Amaro, Delta varyantını damlacık (aerosol) formatında modellemeyi başardıklarını duyurdu.

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Amaro'nun laboratuvarı, CAICE Direktörü Kim Prather'ın deniz spreyi üzerindeki çalışmasını kullanarak aerosollerin nasıl göründüğüne dair bilgisayar modelleri geliştirmeye başladı.

Söz konusu simülasyonlar, Amaro ve ekibinin karmaşık aerosol modellerini oluşturmak, simüle etmek ve analiz etmelerine imkan tanıdı.

Parçacıkları bu kadar ayrıntılı olarak görebilmemizi sağlayan hiçbir deneysel araç veya mikroskop bulunmadığının altını çizen Amaro çalışmaları sayesinde virüsün nasıl hareket ettiğini, havada hareket ettiği sırada nasıl bulaşıcı kalabildiğini görebilmenin mümkün hale geldiğinin altını çizdi.

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Son dakika: Bilim dünyasından bir ilk... Ve Delta ilk defa modellendi

 

Amaro, bu modelleri simüle etmek için Summit süper bilgisayarlarını kullanarak Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından 52 kişilik bir ekiple çalıştı

Söz konusu çalışma her yıl Association for Computing Machinery tarafından verilen Gordon Bell Ödülü için finale kaldı.

Amaro, SARS-CoV-2 virüsünü ve virüsün başak proteinini modelleme çalışmaları nedeniyle geçen yıl ödülü kazanan ekibe liderlik etmişti.

 

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#Koronavirüs#Delta Varyantı#Dünya

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