Kuzey Kore'den sürpriz füze denemesi! Televizyonlardan izlediler...

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.10 sıralarında ülkenin doğu kıyısından Japon Denizi açıklarına doğru yeni bir füze ateşlediği bildirildiKaradan denize atılan bir balistik füze olduğu ve detaylı incelemelerin sürdüğü kaydedilirken, durumun ABD ile yakın işbirliği içinde analiz edildiği vurgulandı.



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Öte yandan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından da doğrulanan füzenin yaklaşık 500 km yol kat ettiği ifade edilirken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida füze denemesini "üzücü" olarak niteledi. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini söyledi.Nükleer füze programı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına maruz kalan Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi geçtiğimiz hafta yeni yılda izlenecek politikaların belirlendiği 8. Merkez Komitesi 4. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmıştı. Lider Kim Jong-Un'un konuşmasında balistik füze programına özel olarak değinmemesi ise bölgede gerilimin azalabileceğine dair umutları artırmıştı. Bu nedenle Pyongyang'ın yeni yılın başında gelen son füze denemesi "sürpriz" olarak değerlendirildi.Kuzey Kore'nin tehlikeli hamlesi dünya çapında yankı uyandırırken ajanslara düşen son fotoğraflarda Güney Kore'deki binlerce kişinin, füze denemesinin dosya görüntülerini TV'de izlediği görülüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen hafta İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurulu'nda Kore Yarımadası'ndaki artan istikrarsızlık nedeniyle savunma kapasitelerini güçlendirmeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Ankit Panda, bu açıklamaya gönderme yaparak 2022'de Kuzey Kore'nin benzer füze denemeleri yapabileceğini söylüyor.

2021'de silah programını geliştirmeye devam eden Kuzey Kore, devlet medyasına göre yeni bir hipersonik füzeyle birlikte trenlerden atılabilen bir balistik füze ve bir uzun menzilli füze denedi.

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Daha fazla taşıma kapasitesine sahip olan balistik füzelerin, daha hızlı ve daha uzun menzilli olmaları nedeniyle seyir füzelerine kıyasla daha fazla tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

Pyongyang füze denemelerini ülkede koronavirüs sınırlamaları nedeniyle gıda sıkıntısının yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyor.

Kim Jong-un, partisinin genel kurulunda ülkesinin ülkesinin büyük bir "ölüm-kalım mücadelesi" verdiğini belirterek belirterek halkın yaşam standartlarını yükseltmek için çaba harcayacaklarını söylemişti.