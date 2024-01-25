Annesi 7 yaşındayken terk etti, 2 yıl boyunca tek yaşadı! Komşunun bahçesinden domates çalıp hayatta kaldı ama her gün okuluna gitti

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İsmi sadece Alexandra olarak açıklanan 39 yaşındaki anne, geçtiğimiz hafta reşit olmayan çocuğunu terk etmek ve tehlikeye atmaktan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, çocuğun başka bir kasabada yaşayan babasına herhangi bir ceza verilmedi.

2 YIL TEK BAŞINA YAŞADI

Fransız basınında yer alan haberlere göre, küçük çocuk annesinin 4 kilometre uzaklıktaki erkek arkadaşının yanına taşınması sonrası Kovid-19 salgınının en yoğun olduğu 2020 ile 2022 arasında tek başına yaşadı.

Fransa'nın Angouleme kentinin eteklerindeki Nersac köyü sakinleri anneyi defalarca kez uyarmalarına rağmen durum değişmeyince çareyi polisi aramakta buldular. Çocuk devlet bakımına alınınca Fransa'yı derinden sarsan olay da gün yüzüne çıktı.



Çocuğun 2 yıl boyunca tek başına yaşadığı Nersac köyü/Google

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KOMŞUNUN BAHÇESİNDEN ÇALDIĞI DOMATESLERİ YEDİ, BATTANİYELERE SARINARAK ISINMAYA ÇALIŞTI

7 ve 9 yaşları arasında tek başına kalan küçük çocuk, bu süre zarfında ısıtmanın, elektriğin ve sıcak suyun olmadığı dönemler yaşadı. Annesinin bıraktığı konserve gıdalarla beslenen çocuk bunlar tükendiğinde komşunun bahçesinden çaldığı domatesleri yiyerek hayatta kalmaya çalıştı.

Fransız basınında yer alan haberlerde küçük çocuğun soğuk suyla yıkandığı ve geceleri ısınabilmek için uyku tulumları ve yorganlara sarıldığı belirtildi.

YAŞADIĞI TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN HER GÜN OKULA GİTMEYİ BAŞARDI! TERK EDİLDİĞİNİ UZUN SÜRE ANLAMADILAR

Kasabanın belediye başkanı Barbara Couturier, çocuğun yaşadığı tüm zorluklara rağmen her gün okula gitmeyi başardığını ve çok iyi bir öğrenci olduğunu açıkladı.

Nersac köyü sakinleri de çocuğun düzenli olarak okula gitmesi, temiz görünmesi ve notlarının iyi olması nedeni ile terk edildiğini uzun süre anlamadıklarını anlattılar.



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Fransız haber kanalı TF1'e konuşan bir komşu, çocuğun terk edildiğini bahçesinden domates almaya başladığında anladığını anlattı ve "Annesine onu yalnız bırakmamasını söyledik, o da bize kendi işimize bakmamızı söyledi" dedi.

Çocuğun sınıf arkadaşlarından biri ise arkadaşının yemeklerini tek başına yediğini, okul otobüsüne tek başına bindiğini söylediğini anlattı ve "Sürekli evdeydi, hiç dışarı çıkmıyordu" dedi.

2 YIL İÇİNDE SADECE 12 KEZ ZİYARET ETMİŞ

Anne, çocuğunu terk ettiği ve ona bakmadığı iddialarını yalanladı ancak telefon kayıtları ve coğrafi konum verilerinin analizi gerçekleri ortaya çıkardı. Alexandra 2 yıllık süre içinde oğlunu sadece 12 kez ziyaret etmişti.

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Anneye evde neden doğru düzgün eşya olmadığını ve buzdolabının neden boş olduğunu soran Savcı Anne Medioni, mahkemede "Bu çocuğun sıcak suyla yıkanmasının imkânı yoktu. Geceleri 3 yorgana sarınarak ısınmaya çalışıyordu ve buna rağmen her gün okula gitmeyi başardı" diyerek çocuğun çok olgun ve dayanıklı olduğunu vurguladı.

ANNESİNİ GÖRMEYİ REDDETTİ

Fransız basını çocuğun şu anda koruma altında olduğunu ve hapis cezası alan annesini görmeyi reddettiğini yazdı.

Fransa'yı derinden sarsan ve günlerdir gündemden düşmeyen olay bugün dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.