×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'in korkunç planı uyduya yakalandı! Sinwar itirafı: Bizden bir adım önde

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailin korkunç planı uyduya yakalandı Sinwar itirafı: Bizden bir adım önde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 10:15

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Tel Aviv'in korkunç Gazze planı uyduya yakalandı. Uydu görüntüsü analizi kullanılarak gerçekleştirilen çalışma, Gazze'de sınırın bir kilometre yakınında bulunan 2 bin 824 binanın yüzde 40'ının 7 Ekim'den bu yana yerle bir edildiğini gözler önüne serdi. Bu görüntüleri yayınlayan WSJ İsrail-ABD ilişkilerinin bu nedenle bozulabileceğini yazarken Foreign Policy ise Washington'un Suriye planını yazdı. Aylardır Hamas'ın üst düzey liderlerinden Sinwar'ı arayan İsrail ise güne itiraf gibi bir haber ile uyandı.

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail, Gazze sınırında tampon bölge oluşturmak için binaları yıkıyor

Wall Street Journal'ın İbrani Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, tampon bölge oluşturmak amacıyla Gazze'de İsrail sınırına bir kilometre mesafede yüzlerce binayı yıktı.


Uydu görüntüsü analizi kullanılarak gerçekleştirilen çalışma, Gazze'de sınırın bir kilometre yakınında bulunan 2 bin 824 binanın yüzde 40'ının 7 Ekim'den bu yana yerle bir edildiğini gösteriyor.


ABD'li gazete bu hareketin, İsrail'i kuşatma altındaki bölgenin topraklarında uzun vadede azalmaya yol açacak herhangi bir hamleye karşı defalarca uyaran ABD ile ilişkileri daha da gerginleştirmesinin muhtemel olduğunu da yazdı.

Netanyahu, 'soykırım' kararı öncesinde hukukçularla bir araya gelmeye hazırlanıyor

Ordu Radyosu'nun haberine göre, Netanyahu bugün üst düzey hukuk yetkilileri ile İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekatı hakkında Lahey'de verilecek karara hazırlanmak üzere bir araya gelecek.

Sinwar İsrail'den bir adım önde
Sinwar İsrailden bir adım önde

NBC News'te yayınlanan haberde Sinwar nerede sorusuna yanıt arandı. NBC Hamas liderinin IDF ve İsrail istihbarat teşkilatlarından bir adım önde olmayı başardığı belirtildi.


Haberde eski üst düzey IDF subayları ve güvenlik yetkililerinin görüşlerine yer verildi. Yetkililer Sinwar'ın üç hedefi olduğunu söyledi. Biri hayatta kalmak, diğeri Hamas'ın hayatta kalmasını sağlamak, üçüncüsü ise Hamas'ın savaş sonrasında Gazze'nin yönetiminde rol almasını sağlamak.


Haber İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı. YNet 'Sinwar İsrail'den bir adım önde' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

FP: ABD Suriye'den çekilmeyi planlıyor

Foreign Policy ABD'nin Suriye'den çekilmeyi planladığını yazdı. FP bunun DEAŞ'ın güçlenmesine yol açabileceği yorumunda bulundu. CNN International ise Irak'ın gerekli girişimleri başlatması üzerine ABD ve Irak hükümetlerinin ülkedeki ABD askeri varlığının geleceği konusunda görüşmelere başlamasının beklendiğini yazdı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail, Gazze sınırında tampon bölge oluşturmak için binaları yıkıyor
timelineNetanyahu, 'soykırım' kararı öncesinde hukukçularla bir araya gelmeye hazırlanıyor
timelineSinwar İsrail'den bir adım önde
timelineFP: ABD Suriye'den çekilmeyi planlıyor
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Hamas

BAKMADAN GEÇME!