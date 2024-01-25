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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Wall Street Journal'ın İbrani Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, tampon bölge oluşturmak amacıyla Gazze'de İsrail sınırına bir kilometre mesafede yüzlerce binayı yıktı.
Uydu görüntüsü analizi kullanılarak gerçekleştirilen çalışma, Gazze'de sınırın bir kilometre yakınında bulunan 2 bin 824 binanın yüzde 40'ının 7 Ekim'den bu yana yerle bir edildiğini gösteriyor.
ABD'li gazete bu hareketin, İsrail'i kuşatma altındaki bölgenin topraklarında uzun vadede azalmaya yol açacak herhangi bir hamleye karşı defalarca uyaran ABD ile ilişkileri daha da gerginleştirmesinin muhtemel olduğunu da yazdı.
Ordu Radyosu'nun haberine göre, Netanyahu bugün üst düzey hukuk yetkilileri ile İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekatı hakkında Lahey'de verilecek karara hazırlanmak üzere bir araya gelecek.
NBC News'te yayınlanan haberde Sinwar nerede sorusuna yanıt arandı. NBC Hamas liderinin IDF ve İsrail istihbarat teşkilatlarından bir adım önde olmayı başardığı belirtildi.
Haberde eski üst düzey IDF subayları ve güvenlik yetkililerinin görüşlerine yer verildi. Yetkililer Sinwar'ın üç hedefi olduğunu söyledi. Biri hayatta kalmak, diğeri Hamas'ın hayatta kalmasını sağlamak, üçüncüsü ise Hamas'ın savaş sonrasında Gazze'nin yönetiminde rol almasını sağlamak.
Haber İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı. YNet 'Sinwar İsrail'den bir adım önde' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Foreign Policy ABD'nin Suriye'den çekilmeyi planladığını yazdı. FP bunun DEAŞ'ın güçlenmesine yol açabileceği yorumunda bulundu. CNN International ise Irak'ın gerekli girişimleri başlatması üzerine ABD ve Irak hükümetlerinin ülkedeki ABD askeri varlığının geleceği konusunda görüşmelere başlamasının beklendiğini yazdı.