İsrail, Gazze sınırında tampon bölge oluşturmak için binaları yıkıyor

Wall Street Journal'ın İbrani Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, tampon bölge oluşturmak amacıyla Gazze'de İsrail sınırına bir kilometre mesafede yüzlerce binayı yıktı.





Uydu görüntüsü analizi kullanılarak gerçekleştirilen çalışma, Gazze'de sınırın bir kilometre yakınında bulunan 2 bin 824 binanın yüzde 40'ının 7 Ekim'den bu yana yerle bir edildiğini gösteriyor.



ABD'li gazete bu hareketin, İsrail'i kuşatma altındaki bölgenin topraklarında uzun vadede azalmaya yol açacak herhangi bir hamleye karşı defalarca uyaran ABD ile ilişkileri daha da gerginleştirmesinin muhtemel olduğunu da yazdı.