Annegret Kramp Karrenbauer: Uzun uzun düşündüm aday olmayacağım

ALMANYA yeni haftaya CDU lideri Kramp Karrenbauer'in parti başkanlığını bırakacağı haberiyle girdi. Kramp Karrenbauer'in öğlen bir basın toplantısıyla kararını kamuoyuna duyuracağı açıklandı. Ancak parti meclisi ve yönetim kurulu toplantısı saatler sürdü ve Kramp Karrenbauer bir saat gecikmeyle kameralar karşısına çıkabildi. CDU olarak aşırı sağ AfD ve Sol Parti'yle ne bir yakınlaşma ne de bir işbirliği olmayacağı konusunda yönetim kurulunun tam desteğini aldığını söyleyen Kramp Karrenbauer, kararını şöyle açıkladı: “Ben başbakan adayı olmayacağım. Başbakan adayını belirledikten sonra da parti liderliği koltuğunu aynı ele teslim edeceğim.”

HUZUR BULAMADIK



Başbakan Merkel'in parti başkanlığını bırakması ve başbakan olarak kalmasıyla, iki başlı bir döneme geçildiğini belirten Kramp Karrenbauer, bugüne kadar da liderlik sorunu tartışmalarının güncelliğini koruduğunu vurguladı. İki parti kurultayı yapmalarına rağmen, bir türlü huzura kavuşamadıklarını söyleyen Kramp Karrenbauer şöyle dedi: “Bazıları gelecekte de huzur vermeyecek. Başbakanlık ve parti başkanlığının ayrılması, başkan adayının kim olacağı sorusu CDU'yu güçlü olması gerektiği bir zamanda zayıflatıyor. CDU'yu tekrar güçlendirmek için uzun uzun düşündükten sonra şu kararı verdim. Ben başbakan adayı olmayacağım. Başbakan adayı sürecini yürüteceğim. Parti başkanlığı ve başbakanlığın bir elde olması gerektiği görüşündeyim.

Başbakan adayı belirleninceye kadar parti başkanı olarak kalacağım. Başbakan adayı belirlendikten sonra parti başkanlığını da aynı ele teslim edeceğim.”

KOALİSYON DEVAM EDECEK Mİ?



Koalisyonun büyük ortağı CDU genel başkanının kararı, koalisyonu nasıl etkileyecek tartışmasına yol açtı. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanı Norbert Walter Borjans, CDU'daki gelişmeyi “endişe verici” olarak niteledi. Kararı saygıyla karşıladığını belirten Norbert Walter Borjans, koalisyonun geleceğinin CDU'nun aşırı sağ AfD'ye ilişkilerini açıklığa kavuşturmasından geçtiğini söyledi. CDU'nun aşırı sağ AfD ile işbirliği konusunda iki kampa ayrıldığını kaydeden Norbert Walter Borjans, “Bizim için CDU'nun başına kimin geleceği sorusu değil, CDU'nun nereye gideceği sorusu önemli” dedi.