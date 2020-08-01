Anastasiadis, Putin’i arayıp yardım istemiş

Anastasiadis’in girişimi üzerine Putin ile geçen perşembe günü gerçekleşen görüşmenin içeriği hakkında Kremlin, “Kıbrıs etrafında Akdeniz bölgesinde yaşanan gelişmeler ele alındı” açıklamasıyla yetinirken, Rum tarafı açıkça Rusya liderinden yardım talep ettiklerini duyurdu.

DOĞALGAZ MESELESİ

Putin-Anastasiadis telefon görüşmesi ile ilgili açıklamayı yapan Rusya hükümet sözcüsü Kiriakos Kuşos şunları söyledi: “Anastasiadis görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülke lideri olarak Kıbrıs konusunda devreye girmesini istedi, Türkiye’nin son dönemde bir taraftan Kıbrıs etrafındaki Akdeniz sularında sismik çalışmalar başlatması, diğer taraftan Maraş şehrini yerleşime açma kararlarının Kıbrıs meselesi çözümüne katkı sağlamayacağını vurguladı. Akdeniz’de doğalgaz arama ve çıkarma çalışmalarının da Kıbrıs Türkleri yararına olmayacağını Putin’e söyledi. Bölgeden çıkarılacak doğalgazın üçte bir bedelini Kıbrıs Türkleri hesabına yatırmaya hazır olduklarını hatırlattı. Problemin çözümü için BM kararlarını hayata geçirmeye hazır olduklarını da tekrarladı. Anastasiadis, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ile bu konuda temasa geçmesinin süreç açısından yararlı olacağını dile getirdi.”