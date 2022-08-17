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Almanya'yı korkutan açıklama! Süre verdiler: Rusya gazı keserse sadece 2.5 ay karşılayabiliriz

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#ALMANYA#Rusya#Doğalgaz
Almanyayı korkutan açıklama Süre verdiler: Rusya gazı keserse sadece 2.5 ay karşılayabiliriz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 17:34

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası başlayan enerji krizi Avrupa Birliği'ne zor günler yaşatırken, Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurdu.

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Rusya'nın Batı'nın uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Avrupa'ya giden gazı büyük oranda kesmesi ile başlayan enerji krizi devam ediyor.

ALMANYA SON YILLARIN EN BÜYÜK KRİZİNİ YAŞIYOR

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, ülkenin gaz stokuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

"İHTİYACIMIZI SADECE 2.5 AY KARŞILAYABİLİR"

Müller, gaz stoklarının Kasım ayı itibariyle hedefin yüzde 95'ini karşılayabileceğini, eğer Rusya gaz akışını tamamen keserse stokların sadece 2.5 ay yetebileceği konusunda uyarıda bulundu. Müller, "Gaz depolama tankları planlandığı gibi Kasım ayına kadar yüzde 95 dolu olsa bile Rusya'nın tedarikinin tamamen durması durumunda bu sadece ısıtma, elektrik ve sanayi için gaz ihtiyacını yaklaşık 2.5 ay boyunca karşılayabilecektir. Depoları doldurmak konusunda eskisinden biraz daha hızlıyız, ancak bu rahatlayabileceğimizin bir işareti değil. İyi arz ve talep koşullarında bile Almanya'daki tüm depolama tesislerinin Kasım ayında yüzde 95 oranında dolu olacağının sözünü veremem. En iyi senaryoda, bunların dörtte üçü hedefe ulaşacak. Alman gaz depolama tesisleri şu anda yüzde 77 dolu" ifadelerini kullandı.

Almanyayı korkutan açıklama Süre verdiler: Rusya gazı keserse sadece 2.5 ay karşılayabiliriz

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ENERJİ TASARRUFU İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYGULAMALAR

Doğalgaz ithalatının yarısı için Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışını yüzde 20 kapasiteye indirmesiyle başkent Berlin, Münih ve Hannover de dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı.

Alınan önlemler kapsamında tarihi yerlerin ışıklandırmaları kapatılırken, halka açık yüzme havuzlarında ve spor salonlarında ‘soğuk duş’ tarifesine geçilmişti.
Almanyayı korkutan açıklama Süre verdiler: Rusya gazı keserse sadece 2.5 ay karşılayabiliriz
GAZ İÇİN TÜKETİCİLERE EK VERGİ

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Avrupa ülkeleri arasında gaz kesintisine karşı en savunmasız ülke Almanya olarak görülüyor. Savaş öncesi dönemde gaz konusunda Rusya'ya bağımlı olan ülke savaş sonrası bile gaz ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya'dan karşılıyordu.

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Şimdi elindeki kısıtlı enerji ile kışı geçirmek zorunda kalan ülke, yükselen fiyatlar sonrası gaz tedarik firmalarına destek olmak amacıyla 1 Ekim’den itibaren tüm tüketicilere ek vergi uygulamaya hazırlanıyor.

Ekonomi Bakanlığı yaptığı son açıklamada geçici ek verginin 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ve 1 Nisan 2024'te sona ermesinin planlandığını açıkladı. 

MİLYONLARCA EV SOĞUKTA KALABİLİR

Öte yandan Rusya'nın gaz akışının kısıtladığı boru hatlarında oluşan düşük basıncın ülkenin enerji altyapısında arızalara neden olması nedeni ile bu kış milyonlarca evin soğukta kalmasından endişe ediliyor.

Uzmanlar bu kış içerisinde meydana gelecek arızalarda gazın yeniden açılması için uzun çalışmalar yapılması gerekeceğini belirtiyor. Bu da çalışmalar sırasında evlerin günlerce enerjisiz kalacağı anlamına geliyor.

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#ALMANYA#Rusya#Doğalgaz

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