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Uzay tartışması yeniden alevlendi! Her şey ABD'nin aldatmacası mıydı? İşte sosyal medyanın tartıştığı kare...

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Apollo 11#Komplo Teorileri
Uzay tartışması yeniden alevlendi Her şey ABDnin aldatmacası mıydı İşte sosyal medyanın tartıştığı kare...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 17:01

Ay'a atılan ilk adımla ilgili tartışmalar ortaya çıkan yeni bir görüntü ile yeniden alevlendi. 1972'de gerçekleştirilen Apollo 17 görevindeki astronotlardan birinin vizöründe görünen yansımanın bir 'sahne görevlisi' olduğu iddia ediliyor.

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Apollo 11'in aya inişi insanlık için dev bir adım mıydı, yoksa koca bir yalandan mı ibaretti? Ay'a atılan ilk adımın ABD hükümeti tarafından yapılan bir aldatmaca olduğu teorisi, Buzz Aldrin ve Neil Armstrong'un ülkenin bayrağını uzaya diktiğine dair video ve fotoğraflar olmasına rağmen yıllardır devam ediyor.

TARTIŞMA YILLAR SONRA YENİDEN ALEVLENDİ

Komplo teorisyenlerinin en sevdiği tartışma son günlerde YouTube'da Streetcap1 isimli hesaptan paylaşılan ve aslında 2017 yılına ait olduğu öğrenilen video ile yeniden alevlendi.

Uzay tartışması yeniden alevlendi Her şey ABDnin aldatmacası mıydı İşte sosyal medyanın tartıştığı kare...

2.8 MİLYONDAN FAZLA KEZ İZLENDİ, BİNLERCE YORUM ALDI

Sosyal medyada 2,8 milyondan fazla kez izlenen ve binlerce yorum alan videoda, 1972'de gerçekleştirilen Apollo 17 görevinde çekilen görüntülerde astronotların birinin vizöründeki yansımanın bir 'sahne görevlisi' olduğunu iddia ediliyor ve "Bu adamın kıyafeti nerede?" diye soruluyor.

Uzay tartışması yeniden alevlendi Her şey ABDnin aldatmacası mıydı İşte sosyal medyanın tartıştığı kare...

İşte tartışma yaratan o kare...YouTube/Streetcap1

Söz konusu karenin, görüntülerin sahte olma ihtimalini artırdığını belirten Youtuber işaret ettiği figür için "70'lerin başlarında, uzun saçlı, yelek tipi bir şey giyen bir erkeğe benziyor" ifadelerini kullanıyor.

Uzay tartışması yeniden alevlendi Her şey ABDnin aldatmacası mıydı İşte sosyal medyanın tartıştığı kare...

DESTEK VEREN DE OLDU, KARŞI ÇIKAN DA...

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Video kısa süre içinde viral hale gelirken bazı kullanıcılar Youtuber'a hak verdi. İçlerinden biri 'Bunun her zaman bir aldatmaca olduğunu düşünmüşümdür' dedi.

Ancak tüm kullanıcılar aynı fikirde değildi. Teoriye ikna olmayan bir kullanıcı "Astronotun vizörünün eğriliği, balık gözü mercek etkisine neden olur. Sadece Google'a 'balık gözü lens resimleri' yazdığınızda ne kadar çarpık olduklarını görebilirsiniz. Gölgeye baktığınızda, yaşam destek sisteminin kutu şeklindeki şeklini açıkça görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Uzay tartışması yeniden alevlendi Her şey ABDnin aldatmacası mıydı İşte sosyal medyanın tartıştığı kare...

Ay'a adım atan ilk insan olarak tarihe geçen Amerikalı astronot Neil Alden Armstrong

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Diğer bir kullanıcı ise "Bence figür beyaz, geniş uzay kıyafeti başka bir astronot gibi görünüyor. İki kolunun da hafifçe öne doğru uzandığını görebilirsiniz. Gölge sırtındaki yaşam desteği de dahil olmak üzere uzay giysisinin hantallığını ortaya koyuyor" dedi.

YILLARDIR DEVAM EDEN TARTIŞMA

Apollo misyonuna inanmayan çoğu kişi yıllardır ABD'nin 'uzay yarışını' kazanmak için sahte bir yolculuk düzenlediğini iddia ediyor. Bilim insanları söz konusu iddiaları çürütse de teorisyenler sürekli yeni tartışma başlıkları ile gündeme gelmeyi başarıyor.

Komplo teorisyenleri, aya yapılan kurmaca yolculuğun gerçeğinden çok daha ucuz ve kolay olacağını iddia ederken 1969'dan 1972'ye kadar Ay'a altı insanlı iniş gerçekleştirildi.

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#ABD#Apollo 11#Komplo Teorileri

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