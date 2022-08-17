Savaşın ilk gününden beri cevabı aranıyordu... Zelenski sessizliğini bozdu

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Tüm diplomatik girişimlere rağmen Ukrayna'daki savaş hız kesmenden devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefi olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş ve yönünü Donbass'a çevirmek zorunda kalmıştı.

Doğudaki kanlı çatışmalar sürerken Zelenski savaşın başından beri cevapsız kalan soruya yanıt verdi.

Washington Post'un sorularını yanıtlayan Zelenski halka neden Rus işgaline karşı uyarı yapmadığı sorusu üzerine savaş tehditlerinin 'piyasada ve finans sektöründe panik' anlamına geldiğini söyledi.

'RUSYA İÇİN HIZLI BİR ZAFER OLURDU'

Ukrayna halkına savaşa hazırlık için yiyecek stoklamayı söylemenin paradoksal olarak Rusya için hızlı bir zafer anlamına geleceğini öne sürdü.

Newsweek'in bu mülakattan derlediği habere göre, Zelenski böyle bir senaryoda Rusya'nın Ukrayna'yı üç gün içinde yenebileceğini belirtti.

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Ukraynalı güvenlik güçleri ülkenin batısındaki sınır kapısında evrak kontrolü yapıyor... (Fotoğraf: AFP)

Zelenski 'tam ölçekli bir savaşın geleceğine inanıyor muydunuz?' sorusu üzerine şunları söyledi;

'Buna nasıl inanabilirsin? İnsanlara işkence edeceklerini ve amaçlarının bu olduğuna mı inanmamız gerekiyordu? Böyle olacağına kimse inanmıyordu. Ve kimse bilmiyordu.'

İşgalden önce pek çok uyarı yapıldığını anımsatan Ukrayna lideri 'şimdi herkes sizi uyardık diyor. Ama siz genel ifadelerle uyardınız. Bize ayrıntıları verin. Nereden gelecekler, kaç kişi vb. dediğimizde hepsi de bizim kadar bilgiye sahipti' dedi.

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İKİ TARAF DA KAYIPLARI AÇIKLAMIYOR

Ukrayna askeri kayıpların OHAL sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını duyurmuştu.

Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Savaşta başarı gösteren Ukrayna askerlerine ödül veriliyor... (Fotoğraf: AFP)

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.