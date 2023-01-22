Almanya'ya tepkiler dinmiyor... 3 ülkeden ortak bildiri: Derhal harekete geçin!

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Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş can almaya devam ederken Ukrayna Batı'dan gelen silah yardımı ile direnişini sürdürüyor.

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Ukrayna'nın acil olarak beklediği Alman yapımı tanklar ile ilgili Berlin'in tutumu tepkilere neden oldu.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Almanya, Ukrayna'ya tank gönderme konusundaki isteksizliği nedeniyle tepkiyle karşı karşıya.

Müttefik ülkelerin Almanya'ya tepkili olduğunu yazan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Almanya, Rusya ile yaklaşık bir yıldır devam eden savaşta Ukrayna'nın savaşma kapasitesini desteklemek için Leopard 2 tankları tedarik etme konusundaki isteksizliği nedeniyle müttefiklerinin tepkisiyle karşı karşıya.'

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ÜÇ BALTIK ÜLKESİNDEN ORTAK BİLDİRİ

Üç Baltık ülkesi Letonya, Estonya ve Litvanya'nın dışişleri bakanları Almanya'nın bu tutumu üzerine ortak bildiri yayınladı.

Bildiride Almanya derhal Ukrayna'ya Leopard tankları sağlamaya çağrıldı.

Ancak görünen o ki Almanya bu tepkiler sonrası kararını değiştirse bile tankların Ukrayna'ya ulaşması 2024'ten önce mümkün görünmüyor.

Zira ‘Leopard 2’ tanklarının üretildiği savunma sanayi şirketi Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, 'Yarın Ukrayna’ya ‘Leopard 2’ tipi tanklar gönderilmesi kararı verilse bile, bu ancak gelecek yılın başında mümkün olur' sözleri ile Ukrayna'ya kötü haberi vermişti.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Papperger ellerinde şu anda 22 adet ‘Leopard 2’ ve 88 adet ‘Leopard 1’ tipi tank bulunduğunun altını çizmiş ve açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Bize sipariş gelmeden bizim bu tankları kullanılır duruma getirmemiz söz konusu olamaz. Çünkü bunun maliyeti milyonlarca Euro’yu bulur. Biz de bunu kendimiz önceden finanse edemeyiz. Tanklar sadece boyanmayacak, savaşa hazır hale getirilmeleri için teknik olarak donatılacak. Bunun için de tüm parçaların tek tek yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Bu da zaman alır.