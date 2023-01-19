Dünya bu haberle çalkalanıyor: Putin ihanete uğradı!

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Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Kilit öneme sahip Soledar'ın düşmesi ile Rus ordusu bölgede avantaj sağlarken Alman WELT gazetesinin haberi dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Gazete Putin'in uğradığı ihaneti sayfalarına taşıdı.

Geçen bahar, Ukrayna ordusunun Ruslarla savaşmak için ihtiyaç duyduğu yakıt ve Sovyet kalibreli mühimmatı umutsuzca azalıyordu.

Kurtuluş beklenmedik bir yerden geldi. Söz konusu habere göre, Bulgaristan'ın eski hükümeti Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk aşamalarında gizlice Kiev'e yardım teklifinde bulundu.

AB ve NATO üyesi olmasına rağmen tarihsel olarak Rusya ile yakın ilişkileri olan Bulgaristan'ın bu hamlesi Ukrayna için hayati bir önem taşıyordu.

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Zira bu dönemde Kiev'in ihtiyacı olan yakıtın yüzde 40'ı Bulgaristan tarafından karşılandı.

Eski başbakan Kiril Petkov verdiği demeçte, 'Savaşın ilk aşamasında Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu cephanenin yaklaşık üçte birinin Bulgaristan'dan geldiğini tahmin ediyoruz' dedi.

İddia Kiev tarafından doğrulandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, bu hamlenin Petkov'un dürüstlüğünü gösterdiğini söyledi.

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Newsweek bu gelişmeyi 'Putin yakın müttefiki tarafından ihanete uğradı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Politico ise 'AB'nin en fakir ülkesi Ukrayna'yı gizlice nasıl kurtardı?' başlığını tercih etti.

İngiliz Guardian gazetesi 'Bulgaristan, savaşın ilk aylarında gizlice Ukrayna'ya yakıt ve mühimmat sağladı' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Eski Başbakan, siyasi sınıftaki Rusya yanlısı sempati nedeniyle örtülü olarak başlatılan çok önemli operasyonu anlattı.'