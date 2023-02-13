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Almanya’dan tedavi ve barınma için hızlı vize

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#Almanya#Deprem#Nancy Faeser
Almanya’dan tedavi ve barınma için hızlı vize
Ahmet Külahçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

Almanya’nın Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerin Almanya’daki akrabalarının yanında geçici olarak barınmaları ve tedavi görmeleri için hızlı vize vereceği açıklandı.

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Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser, ‘Bild am Sonntag’ gazetesine verdiği demecinde, Federal Dışişleri Bakanlığı ile görüşüp, Almanya’da yaşayan Türk ve Suriye kökenlilerin deprem bölgelerindeki akrabalarını bürokratik olmayan bir biçimde verilecek vizeyle yanlarına getirebilme kararı aldıklarını söyledi. Bakan Faeser, “Bu, acil durum yardımıdır. Biz, Almanya’daki Türk ve Suriyeli ailelere felaket bölgelerindeki yakın akrabalarını burada barındırılmaları ve tedavi görmeleri için Almanya’ya getirmelerine imkân vermek istiyoruz” dedi. Bakan Faeser, çok hızlı verilecek vizelerin 3 ay geçerli olacağını da söyledi.



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#Almanya#Deprem#Nancy Faeser

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