Almanya’dan AB’ye ret! ‘Schengen’e korona tehdidi

Aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı ülkelerin, özellikle COVID-19’un yeni varyantlarının yarattığı endişeyle, haftalardır sınırlardan geçişlerde ciddi kısıtlama uygulaması Schengen’in fiilen askıda kalması sonucunu doğurdu. Bazı durumlarda sınırlardan geçişlerin tamamen bloke edildiği görülürken Schengen sistemini ayakta tutmaya çalışan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun uyarıları da sonuç vermedi.

Geçtiğimiz günlerde Almanya, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç ve Finlandiya’yı önlemleri gevşetmeleri konusunda uyaran AB Komisyonu’na ilk ret Berlin’den geldi. Almanya, AB Komisyonu’nun talebine uymayacağını ve şu aşamada sınırlarında aldığı önlemleri gevşetme niyetinde olmadığını iletti.

BERLİN’DEN NET MESAJ

Avusturya ve Çekya ile sınırlarında sıkı kontrolleri savunan ve bu uygulamayı gerektiği sürece devam ettireceği mesajını veren Almanya, gerekçe olarak ise salgın nedeniyle ciddi bir riskle karşı karşıya olmasını gösterdi. Almanya, şubattan bu yana bazı bölgelerden ülkeye girişlere sadece kendi vatandaşları, oturum izni olanlar, kamyon şoförleri ve sınıra komşu bölgede çalışanlar için izin veriyor. İstisnai olarak verilen izinler ise çok düşük. AB Komisyonu, uygulanan önlemlerin orantısız olduğu ve aynı sonuca daha az kısıtlayıcı önlemlerle ulaşılabileceğini savunsa da Almanya, yüksek bulaşma oranına sahip komşu bölgelerde daha gevşek önlemler devrede olduğu sürece sıkı kısıtlamaların gerekli olduğunda ısrarcı.

ÖNLEMLER UZAYABİLİR

Sınır kısıtlamalarının aktif şekilde uygulandığı Belçika’dan da geri adım sinyali gelmiyor. Zorunlu olmayan yurt dışı seyahatlerini ocak sonunda yasaklayan ve sınırdan geçişlere sadece bazı istisnai durumlarda izin veren Belçika, önlemleri 1 Nisan’a kadar sürdürme niyetinde. AB Komisyonu’nun yakından izlediği ancak resmen uyardığı ülkeler arasında yer almayan Portekiz de İspanya ile kara sınırında 1 Şubat’tan bu yana kısıtlama uyguluyor. Sadece ticari faaliyetler için veya özel izinle giriş ve çıkışlara izin veren Portekiz’in bu uygulamayı nisana kadar uzatma ihtimali var. İspanya ise Portekiz ve Fransa ile kara sınırında benzer önlemler uyguluyor. Çekya ve Slovakya’daki salgın verilerini gerekçe gösterip küçük sınır geçişlerini kapatan Avusturya da geçişlere ana sınır kapılarından kontrollü şekilde izin veriyor.