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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

AB’nin aşı pasaportu programına İngiltere de dahil edilecek

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AB’nin aşı pasaportu programına İngiltere de dahil edilecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB çapında dijital aşı pasaportu için gereken yasal düzenlemeye ilişkin tekliflerini Mart ayı içinde sunacaklarını açıklarken, aşı programına Brexit anlaşması ile birlikten ayrılan İngiltere’nin de dahil olacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olanlara verilmesi planlanan dijital belgenin hazırlık sürecini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosundaki, AB çapında dijital aşı belgesi için gereken yasal düzenlemeye ilişkin tekliflerini Mart ayında sunacaklarını açıklarken, dijital aşı pasaportu programına Brexit anlaşması ile birlikten ayrılan İngiltere’nin de dahil olacağını duyurdu. AB'nin aşı pasaportu planının, turizm mevsiminin başladığı Haziran ayına kadar yürürlüğe girmesi ve sektörün nefes alması planlanıyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’nin Brüksel ile görüşmelerde bulunduğunu ve planın, koronavirüs testi negatif olan aşılanmamış kişileri de kapsayacağına inandığını söyledi.

ÖNCELİK AB ÜLKELERİ

Tedbirleri dün açıklayan Von der Leyen, ’aşı pasaportları’ programının öncelikle blok içinde seyahati başlatmayı hedefleyeceğini ve Avrupalılar’ın, İngilizler katılmadan önce otel ve tatil köyleri rezervasyonu yapma olasılığını artıracağını söyledi. Von der Leyen, Dijital Yeşil Geçiş, Avrupalıların hayatlarını kolaylaştırmalıdır. Amaç, kademeli olarak iş veya turizm için AB’de veya yurtdışında güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamaktır. Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde, bunu küresel olarak büyütmenin bir yolu olması gerektiği görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

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