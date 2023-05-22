Almanya’daki Türklerin 40 yıllık rüyası gerçek oluyor... Hükümetten flaş hamle! Çifte vatandaşlık yolu açıldı

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Almanya’daki Türkler yaklaşık 40 yılı aşkın süredir bekledikleri çifte vatandaşlık rüyasına ilk defa bu kadar yaklaştı.

Almanya'da yaşayan Türklerin yıllardır beklediği haber geldi. Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP’nin Alman Vatandaşlık Yasası’nda reformda uzlaşmaya varmasıyla çifte vatandaşlık yolunun açıldığı vurgulandı.

SPD’li Federal Meclis milletvekili Gülistan Yüksel, Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılmasından ilk etapta uzun süredir bu ülkede yaşayan ve bu toplumun ayrılmaz bir parçası olan göçmen kökenlilerin yararlanacağını söyledi.

Yüksel, hayata geçirilmesi hedeflenen reform sayesinde insanların kendi kimliklerinden feragat etmelerine gerek kalmayacağının altını çizerken, 'Aslında ‘çok vatandaşlık’ günümüzde de alışılmış bir uygulamadır. Son 15 yıldan beri alman vatandaşlığına geçenlerin yarıdan fazlası eski vatandaşlıklarını da korumaktadır. Yeni yasayla bu koşulları yerine getiren herkes için geçerli olacaktır. Yurt dışında yaşayan Almanlar için de' dedi.

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‘ONLAR BUNU ÇOKTAN HAK ETTİ’

Yüksel, Almanya’nın bugünkü refah düzeyine ulaşmasında önemli katkılarda bulunan ve ‘Gastarbeiter’ (Misafir işçi) olarak nitelenen insanların Alman vatandaşlığa geçişlerinin kolaylaştırılmasının çok sevindirici ve adil olduğunu da dile getirdi.

SPD’li politikacı, 'Onlar bunu zaten çoktan hak etmişlerdi. Ayrıca kendi tecrübelerimden de bildiğim gibi bu olumlu gelişme, insanların buraya aidiyet hislerini de güçlendirecektir' görüşünü de vurguladı.

Yeşiller’in İç Politika Sözcüsü Lamya Kaddor ile İçişleri ve Yurt Komisyonu üyesi Filiz Polat da 'Almanya zaten uzun süredir bir göç ülkesidir. Bu gerçeğin çağdaş ve modern bir Vatandaşlık Yasası ile taçlandırılması gerekirdi. Vatandaşlık Yasası’nda reformla demokrasiyi de katkıda bulunmuş olacağız' açıklamasında bulundular.

AÇIK SORULAR DA VAR

Koalisyon partilerinin iktidara gelmeden önce verdikleri sözü yerine getirmek için harekete geçmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu, hâlâ ‘kim’ ve ‘nasıl’ gibi bazı açık sorular olduğuna da dikkat çekti.

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‘Misafir işçi’ neslinin Alman vatandaşlığına geçişte sözlü Almanca testten geçmesinin anlamsız ve yersiz olduğunu belirtirken, bundan feragat edilmesini önerdi.

'TGD zaten yıllardır Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılmasını talep ediyordu' diyen Sofuoğlu, tasarıda ırkçı ve Yahudi düşmanı tutum sergileyenlere Alman vatandaşlığı verilmemesi konusuna da açıklık getirilmesini istedi.

Almanya’da düşünceyi ifade özgürlüğü çerçevesinde fikir beyan edenlerin veya protesto gösterilere katılanların durumlarının ne olacağının açıklık kazandırılmasını da gündeme getirdi.

Sofuoğlu ayrıca personel sıkıntısı nedeniyle Almanya’da vatandaşlık başvurusunda bulunanların işlemlerinin aylarca, hatta bazen yıllarca sonuca bağlanmadığını hatırlatırken, 'Vatandaşlıkla ilgili birimlerde personel sayısı artırılmalı' çağrısında da bulundu.