Yunanistan seçimleri: Miçotakis önde bitirdi, parlamento çoğunluğunu elde edemedi

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Açılan sandıkların yüzde 95'i, YDP'nin yüzde 40,8 ile önde bulunduğunu gösteriyor. Fakat seçimler nisbi seçim sistemi ile yapıldığından YDP, tek başına hükümet kurabilmesi için gerekli olan yüzde 46 oranını tutturamadı.

Bu durumda seçimlerin Haziran sonu ya da Temmuz başına yeniden yapılması söz konusu.

Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon'un (Syriza) yüzde 20'lerde kalması parti taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, sosyalist PASOK oylarını artırarak yüzde 11,5 oranı ile üçüncü büyük parti konumundaki yerini korudu.

Komünist Parti KKE yüzde 7,2 ile dördüncü ve milliyetçi LISY partisi 4,5 ile beşinci parti olarak parlamentoya girme hakkı kazandı.

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Eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis'in MERA25 partisinin ise yüzde 3 barajını zorladığı gözleniyor.

Miçotakis, sonucun seçmenin partisine dört yıllık bir hükümet için yetki verdiğini gösterdiğini söyledi.

Zafer konuşmasında Miçotakis, "Halk, Yunanistan'ın çoğunluk hükümeti ve başkalarının yardımı olmaksızın Yeni Demokrasi Partisi tarafından yönetilmesini istedi" dedi.

Miçotakis'in partisi, parlamentoda çoğunluk için gereken 150 sandalyeden beş sandalye eksik.

Açıklanan oy oranları itibarıyla YDP'nin, PASOK ile bir hükümet kurabileceği sonucu çıkartılabilir.

Ancak PASOK lideri Nikos Androulakis, böyle olası bir koalisyon hükümetinin başına Kiryakos Miçotakis'in gelmesini reddediyordu.

Başbakanın sözleri de iktidarı başka bir partiyle paylaşmayacağı ve ikinci kez seçime gideceğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Seçim sonuçlarının bu şekilde neticelenmesi halinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ilk önce seçimleri önde bitiren Miçotakis'e, sonra aldıkları oy oranlarının sıralamasına göre parti başkanlarına teker teker ve üçer günlük "hükümet kurma" görevi verecek.

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Çok büyük bir sürpriz olmadıkça hükümet kurulamayacağı tahmin ediliyor.

Hükümetin kurulamaması halinde seçimlerin, anayasanın öngördüğü üzere 60 gün sonra yani Haziran sonu ya da Temmuz ayı başlarında yeniden yapılması söz konusu olacak.

Seçimlerin tekrar yapılmasına kadar geçici hükümeti, yüksek yargıçlar ve teknokratlar oluşturacak.