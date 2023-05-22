Tüm gözler Türkiye'de... İngiliz Financial Times seçimin favorisini açıkladı

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Dünyanın gözü kulağı Türkiye'den gelen haberlerde...

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı.

Bloomberg ilk tur sonuçları ile Türk seçmenin kamuoyu yoklamalarının yanlış olduğunu kanıtladığının altını çizdi.

'Türkiye bir yol ayrımında' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan The Hindu 'Cumhurbaşkanlığı ikinci turda gözler, görevdeki Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geleceği 28 Mayıs'ta' dedi.

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Katar merkezli Al Jazeera yurtdışında yaşayan Türklerin ikinci tur için oy vermeye başladığını ve katılımın yüksek olduğunu yazdı.

'Türkiye sandığa geri dönüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İngiliz Financial Times 'Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin favorisi Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

Uluslararası haber ajansı AFP Kemal 'Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki performansını gelecek Pazar günü kesin bir zafere dönüştürmek istiyorsa, küçük bir mucize daha gerçekleştirmesi gerekebilir' yorumunda bulundu

Kılıçdaroğlu'nun 2.5 milyon oy geride kaldığına dikkat çeken BBC, ikinci turun favorisinin Erdoğan olduğunu yazdı.

BBC'de seçim sonuçlarını gösteren haritadaki hata ise dikkatlerden kaçmadı. İlk bakışta fark edilmeyen hatada, Muğla'nın Türkiye haritasında unutulduğu görüldü.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung, Türkiye'de iki sosyal yapı olduğunu yazdı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Cumhurbaşkanlığı için bir hafta sonra yapılacak ikinci tur seçim, iki sosyal yapı arasında seçim yapmakla ilgili. Bazıları şeriattan korkuyor, bazıları ise tanrısız bir toplumdan.'

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İlk turdaki katılım oranına dikkat çeken Berliner Zeitung Türkiye için 'seçmenler açısından, inanılmaz derecede iyi işleyen bir demokrasidir' değerlendirmesinde bulundu.

iNews haberinde New York'taki St Lawrence Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Howard Eissenstat'ın yorumuna yer verdi.

Eissenstat, Erdoğan'ın seçilmesinin küresel etkilerinin Rusya ile devam eden yakın ilişkiyi ve Putin ile ticari bağları sürdürmeyi ve yaptırımları bozma politikalarını desteklemeyi içereceğini söyledi.

Capital Economics'ten Liam Page, 'Muhalefetin zafer kazanması ve ortodoks politika oluşturmaya dönüş umutları uçup gitti' diye yazdı.

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Almanya'da seçime katılımın yüksek olduğunu yazan Focus 'Rotherbaum semtinde seçmenler, sandık başına gitmek için konsolosluk önünde kuyruk oluşturdu. Kuyruk yaklaşık 400 metre uzunluğunda' dedi.

Bu duruma dikkat çeken bir başka Alman gazete Süddeutsche Zeitung 'büyük katılım' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.