İstihbarat yurtdışından geldi... Almanya'da kimyasal saldırı operasyonu

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Castrop-Rauxel kentinde siyanür ve risin kullanarak terör saldırısı planı yapan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşında bir İran vatandaşının Castrop-Rauxel'deki evinde gözaltına alındığı belirtildi.

Kuzey Ren-Westfalya polisi, yazılı açıklamada zanlının siyanür ve risinle “ciddi bir şiddet eylemi” planladığını belirtti.

Polis, zanlının Ruhr bölgesindeki Castrop-Rauxel’de bulunan evine baskın yaptı ve “zehirli maddeler” ele geçirdi.

Risin, çok zehirli bir biyolojik silah olarak değerlendiriliyor. Baskında zanlı dışında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

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Alman medyası ise yabancı bir istihbarat servisinin, Alman güvenlik makamlarını kimyasal saldırı tehlikesi konusunda uyardığını yazdı.

Almanya’da “devleti tehlikeye atan ciddi şiddet eylemi” suçlamasına altı ay ila 10 yıl hapis cezası verilebiliyor.

Alman DPA haber ajansı ise çok sayıda acil durum görevlisinin koruma giysileriyle olay yerinde olduğunu duyurdu.

Soruşturma devam ediyor ve zanlıların saldırı planlarında hangi aşamada oldukları henüz değil.

Almanya’da geçtiğimiz yıllarda çok sayıda radikal islamcı saldırı düzenlendi. 2016’da bir kamyonun Berlin’deki bir Noel Pazarı sırasında kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 12 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda zehirli maddeler ele geçirildi. Polis, konuyla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturmaya dair detaylar paylaşılmadı.