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Almanya’da sığınmacı ayrımı: Afganlar dışarı, Ukraynalılar içeri

#Almanya#Afgan#Ukrayna
Almanya’da sığınmacı ayrımı: Afganlar dışarı, Ukraynalılar içeri

Berlin’de Ukraynalılara yer açmak için Afgan mülteciler yerlerinden çıkarıldı. Berlin kent yönetimi kararı, “Benzersiz bir durumla karşı karşıyaydık, arzu etmediğimiz yöntemlere başvurmak zorunda kaldık” diye savundu.

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’de Ukraynalılara yer açmak için Afgan mültecilerin yaşadıkları evlerden çıkarılması çifte standart tartışmalarını alevlendirdi. Geçen mart ayından beri yüzlerce Afgan mülteci, Berlin’de kaldıkları konteyner evlerden tahliye edildi. Afgan aileler, tahliye için kendilerine sadece 24 saat süre verilmesinden ve artık bir hayat kurmaya başladıkları mahallelerden atılmalarından şikâyetçi. Kent yönetimi ise “olağanüstü şartlar altında olağanüstü tedbirler almak zorunda kaldıklarını” belirtiyor.

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‘SAYILARI BİLMİYORDUK’

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Berlin Senatosu Uyum, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sözcüsü Stefan Strauss şöyle konuştu: “Çok kısa sürede barındırılması gereken mülteci sayısında keskin bir artış yaşandı. Kaç mültecinin geleceği, kaçının Berlin’de barındırılacağı konusunda son ana kadar bilgimiz yoktu. Ancak trenler Polonya’dan hareket ettikten sonra öğrenebildik. Normalde günde 50 civarında olan gelişler bir anda gecelik 1000’lere çıktı.”

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Almanya’da sığınmacı ayrımı: Afganlar dışarı, Ukraynalılar içeri

EVLER YENİ GELENLERE

Lojistik zorluklardan ötürü bazı geçici merkezleri tahliye ettiklerini söyleyen Strauss, “Oranienburger’deki konteyner evler yeni gelenleri barındırmak için kullanıldı. Halihazırda burada kalanlar başka yerlere nakledildi. Bundan kaçınmak isterdik ve yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Ancak savaş bölgesinden gelenlere geldikleri gece bir yatak bulmak zorundaydık” diye konuştu. Strauss, kampta kalan mültecilerin civardaki başka tesislere nakledildiğini, çok azının daha uzağa gitmek zorunda kaldığını kaydetti. Sivil toplum örgütleri ise özellikle küçük çocuklu ailelerin yerinden edilmesinin çocukların eğitime katılması ve sosyalleşmesi üzerinde olumsuz etkileri olacağına dikkat çekiyor.

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316 BİN UKRAYNALI GELDİ

Polis kayıtlarına göre Almanya’ya şu ana kadar 316 bin Ukraynalı mülteci geldi. Bunun 60 bin kadarının Berlin’de olduğu sanılıyor. Geçen ağustosta Taliban’ın yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan’dan Almanya’ya gelenlerin sayısı ise yaklaşık 15 bin olarak hesaplanıyor. Ukrayna işgali başladığında Alman medyası, ülkedeki kampların yüzde 97’sinin dolu olduğunu yazmıştı. Özellikle konut sorunu bulunan Berlin gibi şehirlerde mültecilerin kamplar dışında konaklama imkânı bulması oldukça zor.

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#Almanya#Afgan#Ukrayna

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