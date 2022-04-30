Casusluk filmlerindeki nefes kesen takaslar

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İşte casus takasını konu alan unutulmaz filmlerden bazıları....

İKİ TARAF DA ‘BİZ BAŞARDIK’ DİYOR

Ukrayna işgali nedeniyle Rusya-ABD ilişkileri Soğuk Savaş’tan bu yana en gergin dönemini yaşarken, iki ülke arasında gerçekleşen mahkum takası işbirliği umutlarını arttırmıştı. Ancak takasın hemen ardından taraflardan farklı yönde açıklamalar geldi.

BIDEN: 3 AY UĞRAŞTIM

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, takasın uzun süren müzakereler sonunda gerçekleştiğini söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden ise önceki gün “Ben yaptım. Bu konuyla 3 aydır uğraşıyorum” diye konuştu. Türkiye’de gerçekleşen operasyon sonrası serbest kalan Rus pilot Konstantin Yaroşenko da ülkesine döner dönmez Rus basınına yaptığı açıklamada, işkence gördüğünü ve insanlık dışı uygulamalara maruz kaldığını öne sürdü. Yaklaşık 4 yıldır Rusya’da hapis yatan Trevor Reed’in ise halen Teksas’taki ailesi ile bir araya gelemediği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Ailesi daha önce, Reed’in hapishanedeki kötü koşullar nedeniyle tüberküloza yakalandığını duyurmuştu.

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BİR AVUKATIN AJAN PAZARLIĞI

Casuslar Köprüsü (Bridge of Spies)-2015

Usta yönetmen Steven Spielberg’in, 2015 yapımı dramatik gerilim türündeki film, Brooklyn’de yaşayan bir sigorta avukatının kendini bir anda Sovyetler Birliği tarafından ele geçirilen Amerikalı U-2 pilotunun değişimi için olacak pazarlığın ortasında bulmasını konu alıyor. Avukat James Donovan rolünde Tom Hanks, Sovyetler Birliği ajanı Rudolf Aben rolünde de Mark Rylance yer alıyor. ‘Casuslar Köprüsü’nün senaristleri ise Coen Kardeşler.

007 KUZEY KORE’DE

Başka Gün Öl (Die Another Day)-2002

James Bond serisinin 20. filmi olan 2002 yapımı ‘Başka Gün Öl’de MI6 ajanı 007, Kuzey Kore’de iktidarda bulunan savaş tüccarı Albay Moon’a engel olmaya çalışırken deşifre oluyor.



Hapse atılan Bond, Kuzey Koreli ajan Zao ile değiş tokuş ediliyor. Bond serisinin en beğenilen filmleri arasında olan Başka Gün’de Pierce Brosnan, Halle Berry ve Toby Stephens rol alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Lee Tamahori oturuyor.

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SOVYETLER’İN SIR DEFTERLERİ

Rus Evi (The Russian House)-1990

Sovyetler Birliği’nin askeri sırlarının yer aldığı tahmin edilen üç defter Moskova’daki kitap konferansı sırasında İngiliz yayıncının eline geçer. İngiliz gizli servisi, defterin gerçek olup olmadığını öğrenmek için Sovyetler Birliği konusunda deneyimli yazar Barley Blair’in yardımına başvurur. Blair defteri araştırınca kendisini çok karmaşık bir oyunun içerisinde bulacaktır. John Le Carre’nin aynı isimli kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini Frend Schepisi üstleniyor. Başrolünde Sean Connary, Michelle Pfeiffer ve Roy Scheider’in paylaştığı 1990 yapımı film Sovyetler Birliği’nin dağılmasından kısa süre önce çekimlerini bu ülkede tamamladı. Rus Evi, Sovyetler Birliği topraklarında çekilen ikinci ABD yapımı film olma özelliği gösteriyor.

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İSTİHBARAT SAVAŞLARI

Köstebek (Tinker Tailor Soldier Spy)-2011

John le Carre’nin romanından uyarlanan bir diğer film de 2011 yapımı ‘Köstebek.’ Görevden uzaklaştırılan İngiliz ajan George Smiley, hükümet tarafından gizlice tekrar kiralanır. İngiliz istihbarat servisinde ise George Smiley’in Sovyetler Birliği için çalışan bir köstebek olduğu şüphesi konuşulmaktadır. Budapeşte’den İstanbul’a uzanan film istihbarat örgütlerindeki iç çatışmaları, hesaplaşmaları, devletlerarası ajan değiş tokuşlarını ve stratejileri gözler önüne seriyor. Gary Oldman, Tom Hardy, Colin Firth gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda Tomas Alfredson oturuyor.

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TAHRAN’DA REHİNE KRİZİ

Operasyon: Argo -2012

Film, 1979 yılında İran İslam devrimi sırasında Tahran’da meydana gelen rehine krizi olayında, ABD Büyükelçiliği’nde bulunan ve Kanada Büyükelçiliği’ne kaçan altı Amerikalı diplomatın ülkeden çıkartılmasını konu alıyor. Ben Affleck hem başrol oynuyor hem de yönetmen koltuğunda oturuyor. 2012 yapımı film, 85. Akademi Ödülleri’nde en iyi kurgu, en iyi uyarlama senaryo ve en iyi film dallarında Oscar’ın sahibi oldu.