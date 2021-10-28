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Almanya’da ‘Okullarda maske geri gelsin’ çağrısı

#Almanya#Okul#Maske
Almanya’da ‘Okullarda maske geri gelsin’ çağrısı

Almanya’da korona vakalarının hızla artması üzerine ülkedeki Federal Öğretmenler Birliği, okullarda maske zorunluluğunun geri getirilmesi çağrısında bulundu.

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Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) verilerine göre, son 24 saat içinde ülkede 23 bin 212 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Vakaların bir önceki güne göre yaklaşık 10 bin artış göstermesi ise günlük bulaş değerini önemli ölçüde artırdı. Son bir günde salgına bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı da 114 oldu.

ESKİ TEDBİRLER

Ülkedeki Federal Öğretmenler Birliği (DL), özellikle ilköğretim kurumlarında baş gösteren toplu salgınla mücadele edebilmek için okullarda uygulanan maske takma zorunluluğuna geri dönülmesi çağrısında bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan DL Genel Başkanı Heinz-Peter Meidinger, “Günlük vaka sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre oldukça büyük bir artış göstermektedir. Geçen yıl olduğu gibi aralık ayından itibaren okulların kapatılması istenmiyorsa, tekrar eski tedbirlere geri dönülmelidir. Ayrıca 5-11 yaş arası çocuklar için de acilen aşı onayının verilmesini ümit ediyoruz“ dedi. Birçok eyalette 4 Ekim itibariyle okullardaki maske zorunluluğuna son verilmişti.

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#Almanya#Okul#Maske

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