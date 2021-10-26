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Almanya'da Federal Meclis Başkanlığına SPD'li Baerbel Bas seçildi

#ALMANYA#Dünya#AVRUPA
Almanyada Federal Meclis Başkanlığına SPDli Baerbel Bas seçildi

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) Başkanlığına Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı Baerbel Bas seçildi.

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26 Eylül'deki genel seçimlerin ardından ilk genel kurulda yapılan seçimde Bas, oylamaya katılan 724 milletvekilinin 576'sının oyunu alarak 20. yasama döneminin meclis başkanı oldu.

Baerdel Bas seçilmesinin ardından milletvekillerine teşekkür ederek, "Tüm vekillerin başkanı olacağım." dedi.

Bas, bu göreve seçilen üçüncü kadın başkan olarak kayıtlara geçti. Bas, oylama sonrası görevini eski Başkan Wolfgang Schaeuble'den devraldı.

Meclis başkan yardımcılığı için ise Hristiyan Demokrat Parti'den (CDU) Yvonne Magwas, Yeşiller'den (Die Grünen) Claudia Roth, Hür Demokratlar'dan (FDP) Wolfgang Kubicki, Sol Parti'den (Die Linke) Petra Pau ve Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nden (AfD) Michael Kaufmann adaylığını koydu.

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