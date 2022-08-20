Almanya’da enerji krizi çılgınlığı sürüyor… Yetkilileri son önerisi şoke etti! ‘Duş almayın, bezle silinin’

Haberin Devamı

Yeşiller Partili eyalet lideri, el bezini 'yararlı bir buluş' olarak nitelendiriyor...

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti başkanı Winfried Kretschmann, dün verdiği bir röportajda “Bir enerji kriziyle sınandığımız bu günlerde insanlar 'sürekli duş almak yerine' bir bez kullanarak çok tasarruf edebilirler.” dedi.

Bir Yeşiller Partisi üyesi olan Kretschmann, Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yönetiyor ve burada yaşayan yaklaşık 11 milyon insan var.

Porsche ve Mercedes-Benz'in genel merkezleri de eyalet başkenti Stuttgart'ta bulunuyor. Almanya'da halka açık spor salonları ve havuzlarda durum sıkıntılı

Haberin Devamı

"BEN BÖYLE YAPIYORUM" DEDİ VE ANLATTI

Almanya'nın şu anda karşı karşıya olduğu enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine konuşan Kretschmann, enerji israfını önlemek için kişisel olarak ne gibi adımlar attığını açıkladı.

Winfried Kretschmann, evinin çatısında 'dev' bir güneş enerjisi teçhizatı olduğunu, elektrikli bir araba sürdüğünü ve tek bir odayı ısıttığını söylerken bunun 'daha sağlıklı' bir alışkanlık olduğunun altını çizdi.

Soğuk duş alıp almadığı sorulduğunda, Kretschmann, ‘daha da iyisini’ yaptığını söyledi.

'BEZLE SİLİNİN' ÖNERİSİ

Kendisi de aynı şeyi yaptığını iddia eden Kretschmann, halka duş almak yerine nemli bir bezle silinmelerini önerdi.

Araştırma enstitüsü INSA tarafından geçen ay yapılan ankete göre, Almanların neredeyse üçte ikisi hükümetin tekrarlanan çağrılarına yanıt olarak duşta geçirdikleri zamanı azalttı.

Isıtma maliyetlerindeki artışın kendi gelir grubundaki insanlar için o kadar da sorunlu olmadığına dikkat çeken Kretschmann, bazı Almanların devlet yardımı olmadan geçinemeyeceklerini kabul etti.

Ancak, Covid-19 salgınının Alman hükümetinin krizden en çok etkilenen insanlar için orada olacağını gösterdiğini savundu. "REFAH KAYBIMIZ OLACAK"

Haberin Devamı

Kretschmann, bu sefer 'refah açısından bir miktar kayıp' olacağını söyledi ve ekledi “Hepimiz buna uyum sağlamak zorundayız.”

Almanya, en büyük tedarikçisi olan Rusya'dan gelen gaz sevkiyatları, Ukrayna ile ilgili yaptırımlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle istikrarlı bir şekilde azalırken, korkunç bir enerji kriziyle karşı karşıya.

KÖMÜR VE NÜKLEERE DÖNÜŞ

Büyüyen krizi hafifletmek için çabalayan hem federal hükümet hem de eyaletler, vatandaşları klimalarını kapatarak ve daha az sıcak su kullanarak enerji tüketimini azaltmaya çağırıyor.

Berlin, kömür santrallerini canlandırmaya başladı, gaz kullanımına ek bir vergi getirdi ve bildirildiğine göre, bu yıl planlanan aşamalı kullanımdan sonra kalan nükleer reaktörlerini devrede tutmayı düşünüyor.