Almanya’da dev grev ulaşımı durduracak

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27 Mart Pazartesi günü ülke genelinde otobüslerin, tramvayların, metroların, şehirlerarası trenlerin yanı sıra banliyö trenlerinin de çalışmayacağı ve toplu taşımanın tamamen devre dışı kalacağı belirtildi. Başta Münih olmak üzere bazı havaalanlarında da uyarı grevleri yapılacağı, hatta Münih’te dün başlatılan uyarı grevi nedeniyle 700’ün üzerinde seferin iptal edildiği ve bundan 100 bine yakın yolcunun etkilendiği de açıklandı. 1992 yılında Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde greve gidilerek ulaşımın durduğuna işaret edilirken, ülke genelinde bugün yapılacak uyarı grevinin son 31 yılın ‘en büyük grevi’ olacağı da vurgulandı. Öte yandan otoyollardaki tünellerdeki sinyalizasyondan sorumlu kamu çalışanlarının da uyarı grevine katılmaları nedeniyle bugün bütün gün boyunca birçok otoyolun trafiğe kapatılacağına da dikkat çekildi.

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YÜZDE 10.5 ZAM TALEBİ

Ver.di, pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş nedeniyle başta enerji olmak üzere günlük tüketim maddeleri fiyatlarındaki ve kiralardaki artış nedeniyle 2.5 milyona yakın çalışanına yüzde 10.5 zam yapılmasını, maaşların en az ayda 500 Euro arttırılmasını talep ediyor. EVG de demiryolları çalışanları için ayda 650 Euro’dan az olmamak üzere yüzde 12 artış istiyor. Kamu dalı işvereni konumundaki Federal İçişleri Bakanlığı ise bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin 500 Euro ücret artışı ve yüzde 5 zam vermeyi öneriyor. Ver.di ile Federal İçişleri Bakanlığı arasında 27-29 Mart tarihlerinde Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam’da sürdürülecek görüşmelerde uzlaşmaya varılamaması durumunda, son kararı sendika üyeleri verecek. Üyelerin yüzde 75’inin destek vermesi halinde genel greve gidilmesi kaçınılmaz olacak.