Almanya’da çifte vatandaşlık rüyası gerçek oluyor...Yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi

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Dün iltica başvurusu reddedilenlerin sınır dışı işlemlerini hızlandıran yeni yasa tasarısını onaylayan Federal Meclis, bugün ise Alman vatandaşlığına geçiş süresini kısaltacak ve çifte vatandaşlığa imkan verecek olan “Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu” tasarısını kabul etti.

Yasa tasarısının 2 Şubat’ta eyalet temsilcilerinden oluşan Federal Konsey oturumunda gündeme alınması ve onaylanması bekleniyor.

Bu durumda yasa, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Hazırlık ve uygulama sürecinin ise aylar alması bekleniyor.

Vatandaşlık yasası reformu, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oluşturduğu hükümetin koalisyon anlaşmasında da yer alıyordu.

İŞTE TASARIDAKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER