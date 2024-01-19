Tansiyon bir anda zirve yaptı... Kuzey Kore'den Haeil-5-23 ile misilleme!

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede milyonlarca insan adeta başa bir 'gerçeklik' içerisinde yaşıyor.

Dünya ile bağlantının katı şekilde cezalandırıldığı ülke son derece büyük bir orduya da ev sahipliği yapıyor.

Son dönemde askeri harcamalarını hatırı sayılır düzeyde artıran Kuzey Kore dünyayı alarma geçiren bir adım attı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Kim Myung-soo, 15 Ocak 2024'te USS Carl Vinson'daki uçakları inceliyor...

ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bu hafta başında Kore Yarımadası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatına Kuzey Kore'den misilleme geldi.

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Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jeju Adası açıklarındaki sularda yapılan tatbikata tepki olarak, geliştirilmekte olan sualtı nükleer silah sistemi "Haeil-5-23"ün Japon Denizi’nde test edildiği duyuruldu.

Kuzey Kore ordusunun ABD ve müttefiklerinin düşmanca askeri manevralarını caydırmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, “ABD ve yandaşlarını, yılın başından bu yana süren ve Kuzey Kore'nin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden pervasız eylemlerinden dolayı şiddetle kınıyor ve bu eylemlerin yol açacağı feci sonuçlar konusunda sert bir şekilde uyarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan gelen savaş gemileri, 15-17 Ocak 2024 tarihleri ​​arasında Jeju'nun güneyindeki sularda üçlü bir tatbikat gerçekleştirmişti...

Kuzey Kore, görevi patlama yoluyla büyük ölçekli bir tsunamiyi tetiklemek olan sualtı nükleer saldırı aracının ilk testini 2023 yılında gerçekleştirmişti.

ORTAK TATBİKAT YAPMIŞLARDI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kore Yarımadası'nın güneyindeki sularda ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirilmişti. Pazartesi başlayan 3 günlük tatbikata ABD'nin nükleer uçak gemisi USS Carl Vinson dahil 3 ülkeden 9 savaş gemisinin katıldığı kaydedilirken, tatbikatın Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze tehdidinin yanı sıra denizlerden gelebilecek diğer askeri tehditlere karşı ortak caydırıcılık ve müdahale kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulanmıştı. Tatbikatta ayrıca kitle imha silahlarının taşınması da dahil deniz güvenliği tehditlerine odaklanıldığı aktarılmıştı.

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Washington-Seul-Tokyo ittifakı, Kuzey Kore füzelerine ilişkin uyarı verilerini gerçek zamanlı olarak paylaşmaya imkan tanıyan sistemin geçtiğimiz ay faaliyete geçtiğini açıklamıştı. Ayrıca Güney Kore, ABD ve Japonya'nın bu yıl uygulanmaya başlanacak uzun süreli tatbikat planını da onayladığı belirtilmişti. Tarafların askeri tatbikatları düzenli, daha sistematik ve verimli bir şekilde sahnelemeyi hedeflediği kaydedilmişti. Gerçekleştirilen son tatbikat, bu kapsamda yapılan ilk üçlü tatbikat olarak kayıtlara geçmişti.