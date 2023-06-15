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Almanya vize itirazlarını askıya aldı

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#Almanya#Vize#Çin
Almanya vize itirazlarını askıya aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

Almanya Dışişleri Bakanlığı; Türkiye, Çin ve Tunus’taki diplomatik temsilciliklerinin reddettiği vizelere altı ay süreyle itiraz edilemeyeceğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok yoğun yeni vize başvurusu geldiği, bunların değerlendirilmesinde gecikme yaşanmaması için retlere yapılan itirazların geçici olarak gözardı edileceği kaydedildi. Açıklamada, vize başvuru sayılarının, pandemi öncesi dönemin üstünde olduğu vurgulandı. Hürriyet’e konuşan bir bakanlık sözcüsü, önceki itirazların çok büyük bölümünün olumlu sonuçlanmaması nedeniyle Türkiye’nin de uygulama kapsamındaki üç ülke arasında olduğunu, ilerleyen dönemde başka ülkelerin listeye eklenebileceğini söyledi.  

 

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#Almanya#Vize#Çin

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