Almanya vize itirazlarını askıya aldı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok yoğun yeni vize başvurusu geldiği, bunların değerlendirilmesinde gecikme yaşanmaması için retlere yapılan itirazların geçici olarak gözardı edileceği kaydedildi. Açıklamada, vize başvuru sayılarının, pandemi öncesi dönemin üstünde olduğu vurgulandı. Hürriyet’e konuşan bir bakanlık sözcüsü, önceki itirazların çok büyük bölümünün olumlu sonuçlanmaması nedeniyle Türkiye’nin de uygulama kapsamındaki üç ülke arasında olduğunu, ilerleyen dönemde başka ülkelerin listeye eklenebileceğini söyledi.