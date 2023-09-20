Almanya ve Fransa'dan flaş teklif: AB'de 'ortak üyelik' dönemi! İngiltere birliğe geri mi dönüyor?

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Yaklaşık 19 aydır devam eden Ukrayna savaşında müzakere masası hala uzak bir seçenek gibi görünürken, 27 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) 'acil reform' sesleri yükselmeye başladı.

AVRUPA'NIN İKİ AĞIR TOPUNDAN ÇAĞRI! ÜYE SAYISI 36'YA KADAR ÇIKABİLİR

Fransa ve Almanya tarafından görevlendirilen bir grup akademisyenin hazırladığı raporda birlik üyelerine 2030 yılına kadar Ukrayna gibi yeni üyeleri kabul etmeye hazır olmak için bir dizi reformu hayata geçirmeleri konusunda çağrıda bulunuldu.

Avrupa'nın iki ağır topunun uzmanları tarafından hazırlanan rapor birliğin üye sayısının 27'den 36'ya kadar yükselebileceğini öngörüyor.



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AB ZİRVESİNDE MASAYA YATIRILACAK

Söz konusu rapor her ne kadar Almanya ya da Fransa'nın resmi pozisyonlarını temsil etmese de AB liderinin Ekim ayında İspanya'nın Granada kentinde art arda yapacakları gayrı resmi toplantılarda masaya yatırılacak.

Raporu Fransız mevkidaşıyla birlikte Brüksel'de sunan Almanya'nın Avrupa Bakanı Anna Lührmann "AB'nin genişlemesinin hepimizin çıkarına olduğu açıktır. Bu nedenle genişlemeye hazır olmak için mümkün olan her şeyi şimdiden yapmaya başlamalıyız." ifadelerini kullandı.



Akademisyen ve hukukçulardan oluşan ve geleceğin Avrupası için çalışma yapmakla görevlendirilen 12 kişilik çalışma grubunun hazırladığı raporda, Avro Bölgesi ve Schengen alanı gibi alanlarda derin entegrasyona sahip ülkelerden bir 'iç çember' oluşturulması ve diğer ülkelere farklı derecelerde üyelik sunulması öneriliyor.

Bu kapsamda 'iç çember'in dışındaki halka pazara katılan 'ortak üyelerden' oluşacak. Burada ticaret bloğuna erişimi olan Norveç gibi ülkelerin yer alması bekleniyor.

En son halka da ise İngiltere gibi ülkeler yer alacak ve daha yakın bir ekonomik ilişkinin zemini hazırlanacak.

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Brüksel'in eleştirilen bürokrasisinin azaltılması gerektiğini belirten rapor ayrıca veto yetkilerini kullanmaktan çekinen ülkelerin karşı çıktıkları kararlara uymamalarına olanak tanıyacak 'potansiyel istisnalar' öneriyor.

İNGİLTERE GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ: ZEYTİN DALI MI, ÇARESİZLİK Mİ?

Almanya ve Fransa'nın İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine 'ortak üyelik' sunulması konusunda yaptığı teklif bugün İngiliz basının en çok konuşulan konusu oldu.

Bazı gazeteler yeni 'dış katmanla üyelik' teklifini bir 'zeytin dalı' olarak değerlendirirken Brexit yanlıları bunu 'Avrupa Birliği'nin çaresizliği' olarak yorumladı.



Ortak üyelik planları kapsamında Birleşik Krallık'tan, pazara katılım karşılığında AB'nin yıllık bütçesine katkıda bulunması bekleniyor.