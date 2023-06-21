Almanya Serap Güler'in sözlerini konuşuyor... Radikal teklifi Bild duyurdu

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Almanya'da gündem CDU’lu Federal Meclis milletvekili Serap Güler'in önerisi.

Uzun süredir Arap aşiretlerine karşı alınacak tedbirlerin tartışıldığı ülkede en radikal öneri Güler'den geldi.

Şiddete bulaşan illegal yapılanmaya giden aşiretlerin lüks araba, gayrimenkul ve lüks marka saatleri gibi eşyalarına el konulmasını öneren Serap Güler, daha da ileri giderek, çocuklarının velayetlerinin alınmasını istedi.

Suça bulaşan illegal yapılanmaya giden aşiretlerin lüks araba, gayrimenkul ve lüks marka saatleri gibi eşyalarına el konulmasını öneren Serap Güler, daha da ileri giderek, çocuklarının velayetlerinin alınmasını istedi.

Alman Bild gazetesi bu gelişmeyi 'Klan patronlarından lüks arabaları ve saatleri alın' başlığı ile okurlarına duyurdu

Almanya’da var olan yasalar çerçevesinde gençlik merkezleri, aile içi şiddet veya çocuğun bakımının ihmal edilmesi gibi durumlarda çocuğun velayetini üstlenebiliyor.

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Öte yandan belli şartlar altında, illegal elde edilen mal varlıklarına yasal olarak el koymak mümkün.

Daha önce de Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşiretlere karşı yeni bir ittifak kurulacağını duyurmuştu.

Aşiret yapılarını dağıtmak isteyen Faeser açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Sert olmalı ve suç aşiretlerine sınırlarını göstermeliyiz. Devlet burada gücünü göstermeli ve bir milimetre bile geri çekilmemeli.'