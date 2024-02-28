Macron Avrupa'ya liderlik etmek istiyor ama kendi ülkesi de Avrupalı ortakları da rahatsız!

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Avrupalı liderleri Paris'te ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yapmış ve Ukrayna'ya Avrupa'dan asker gönderilmesi seçeneğinin göz ardı edilemeyeceğini belirtmişti.

Rusya NATO birliklerinin Ukrayna’ya konuşlanması halinde Rusya ile doğrudan çatışma yaşanabileceği uyarısında bulunurken, Avrupalı liderler de peş peşe yaptıkları açıklamalar ile Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğine sıcak bakmadıklarını duyurdular.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zafere giden yolun" askeri yardım sağlamaktan geçtiğine inandığı, "böylece Ukraynalı askerlerin kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları silah ve mühimmata kavuşabilecekleri” belirtildi. Açıklamada, "Başkan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıkça ifade etti" denildi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hiçbir Avrupa ülkesinin veya NATO üyesi devletin Ukrayna'ya asker göndermeyeceği yönünde varılan mutabakatta bir değişiklik olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sözcüsü, Ukrayna güçlerini eğiten az sayıdaki personelin dışında, ülkenin Ukrayna'ya büyük ölçekli asker konuşlandırma planının olmadığını belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ofisi, İtalya'nın "desteğinin, Ukrayna topraklarında Avrupa veya NATO ülkelerinden birliklerin varlığını içermediğini" kaydetti.

Aralarında Polonya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti'nin de bulunduğu bir dizi NATO üyesi ülke de aynı tutumu benimsediklerini dile getirdi.

"MACRON'DAKİ TON DEĞİŞİKLİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ"

Bugün dünya medyasında yer alan analizlerde Macron'ın tartışma yaratan çıkışı ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.

İngiliz Telegraph gazetesi Macron'un daha önce Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu rolü üstlenmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu hatırlatarak "46 yaşındaki lider Putin'in yatıştırma rolünden birden Avrupa'nın baş kılıç sallayıcısına dönüştü." ifadelerini kullandı ve Macron'daki ton değişikliğinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.



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Macron'un Ukrayna konusunda Avrupa'ya liderlik etmeye çalıştığını yazan Telegraph, Fransız liderin tek başına hareket etme yaklaşımının bazı Avrupalı ortakları rahatsız ettiğini öne sürdü. Gazeteye göre rahatsız olan ülkelerin en başında ise Fransa'nın yakın ​​ortağı Almanya var.

Telegraph, Macron'un dünkü açıklamasında yer alan "Bugün 'Asla, asla' diyen pek çok kişi, iki yıl önce 'Asla tank, asla uçak, asla uzun menzilli füze’ diyenlerle aynı kişiler” ifadelerinin Almanya'nın temkinli yaklaşımına bir gönderme olduğunu öne sürdü.

"MACRON, AVRUPA'YA LİDERLİK ETMEK İSTİYOR ANCAK FRANSA BUNA İZİN VERMEYEBİLİR"

ABD merkezli Politico da Macron'un Ukrayna konusunda Avrupa'ya liderlik etmek istediğini ancak Fransa'nın buna izin vermeyebileceğini yazdı.

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Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme önerisinin siyasi yelpazenin her yerinden tepkiyle karşı karşıya kaldığını yazan Politico, muhalefetin eleştirilerine ve Fransız televizyonlarındaki tartışmalara atıfta bulunarak çoğunluğun Rusya ile savaşa girme fikrine sıcak bakmadığını vurguladı.



Politico da Macron'un açıklamasının Almanya'yı rahatsız ettiğini belirterek "Ukrayna'ya askeri yardım konusunda Scholz ile Macron arasındaki sürtüşme, açık bir kavgaya dönüşüyor." ifadelerini kullandı.