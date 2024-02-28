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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD bu haberle çalkalanıyor: Arkadaşı sessizliğini bozdu... Gazze gerçeğini öğrendikten sonra kendisini yaktı

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#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD bu haberle çalkalanıyor: Arkadaşı sessizliğini bozdu... Gazze gerçeğini öğrendikten sonra kendisini yaktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 08:35

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gazze'deki katliamı İsrail'in ABD'deki elçilik binası önünde kendisini yakarak protesto eden ABD'li asker Aaron Bushnell'ın arkadaşı ülke basınına konuştu. Bushnell'ın son sözü 'Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım' olmuştu. Ölen askerin arkadaşı Bushnell'ın gizli belgelere erişimi olduğunu ve kendisini yakmadan önce ABD'nin Gazze'deki sır gibi saklanan operasyonlarından haberdar olduğunu açıkladı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

NY post manşetten gördü: Ölen askerin arkadaşından Gazze iddiası
NY post manşetten gördü: Ölen askerin arkadaşından Gazze iddiası

ABD’nin başkenti Washington’da Hava Kuvvetleri görevlisi Aaron Bushnell, İsrail Büyükelçiliği önünde kendisini ateşe vermiş bu eylemden önceki son sözleri ise 'Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım. Filistin'i özgür bırakın' olmuştu.


Hayatını kaybeden Bushnell ile ilgili New York Post'tan ülkenin gündemine birinci sıradan girecek bir iddia geldi. ABD'li gazete sayfasında Bushnell'ın kendisini ateşe vermeden önce Gazze tünellerinde savaşan ABD kuvvetlerine ilişkin gizli bilgilere sahip oldu iddiasına yer verdi.


NY Post bu iddiayı Bushnell'ın adı açıklanmayan arkadaşına dayandırdı. Gazete söz konusu kişinin Bushnell'in arkadaşı olduğunu doğruladığını belirtti ve kaynağının Bushnell'in gizli belgelere erişimi olduğunu aktardığını yazdı.


'Onun asıl işi istihbarat verilerinin işlenmesini içeriyor. İşlediği şeylerin bir kısmı İsrail'in Gazze çatışmasıyla ilgiliydi' diyen arkadaşı, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa atıfta bulunarak, 'Bana söylediği şeylerden biri, ABD ordusunun Filistin'de yaşanan soykırımlara karıştığıydı. Bana, karada birliklerimizin bulunduğunu ve çok sayıda Filistinliyi öldürdüklerini söyledi' dedi.



Beyaz Saray defalarca ABD askerlerini Gazze'ye çıkarmayacağını söyledi ve Başkan Biden bu hafta İsrail ile Hamas arasında ateşkes müzakeresi yapmayı umduğunu söyledi.

BM uyardı: Gazze nüfusu artık kıtlıktan bir adım uzakta

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi başkan yardımcısı Ramesh Rajasingham, BM Güvenlik Konseyi'ne, Gazze'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki her altı çocuktan birinin akut yetersiz beslenme ve israftan mustarip olduğunu söyledi.


Rajasingham, "Hiçbir şey yapılmazsa, Gazze'de yaygın bir kıtlığın neredeyse kaçınılmaz olmasından ve çatışmanın çok daha fazla kurbana yol açmasından korkuyoruz" dedi.

IDF, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 ​​askerinin öldüğünü, 7'sinin de ciddi şekilde yaralandığını açıkladı
IDF, Gazzenin kuzeyindeki çatışmalarda 2 ​​askerinin öldüğünü, 7sinin de ciddi şekilde yaralandığını açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri dün Gazze'nin kuzeyinde çatışmada iki subayın öldürüldüğünü duyurdu Bu ölümler sonrası IDF'nin Gazze'ye yönelik kara saldırısındaki kayıpları 242'ye yükseldi. Aynı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yedi askerin de ağır yaralandığı ve tedavi için hastanelere kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

ABD ordusu, Kızıldeniz'deki gemilere 'yakın tehdit' oluşturan Husi insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıkladı

ABD Merkez Komutanlığı, ABD uçaklarının ve bir koalisyon savaş gemisinin, Kızıldeniz'de Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelerden gelen beş tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdüğünü söyledi.

ABD elçisi: Yemen'deki İran ve Hizbullah ajanları Husilerin gemilere yönelik saldırılarına yardım ediyor

ABD'nin Yemen özel elçisi Tim Lenderking, İran ve Hizbullah'tan gelen ajanların, Husi isyancıların uluslararası gemi taşımacılığına yönelik saldırılarını desteklemek için Yemen'de çalıştığını söyledi.


Lenderking, Senato alt komitesine İran'ın ABD ve İngiltere'nin Yemen'e misilleme amaçlı saldırılarını tetikleyen Husi saldırılarını "donattığını ve kolaylaştırdığını" söyledi.


Lenderking, "Güvenilir kamuoyu raporları, önemli sayıda İranlı ve Lübnanlı Hizbullah ajanının Yemen içinden Husi saldırılarını desteklediğini gösteriyor. Yemen halkının bu İranlıları ülkelerinde istediğini hayal edemiyorum. Bu durmalı" dedi.

IDF, savaş uçaklarının Hizbullah hücresini ve güney Lübnan'daki diğer hedefleri vurduğunu duyurdu

IDF, güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. IDF'ye göre, savaş uçaklarının vurduğu yerler arasında Taybeh, Beit Lif, Seddiqine ve Khirbet Selm'de Hizbullah tarafından kullanılan binalar ve diğer altyapılar vardı.

Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman firkateyni ilk Husi saldırısını püskürttü

DPA kaynaklarına göre, AB'nin deniz taşımacılığını koruma misyonu kapsamında Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman donanması Hessen firkateyni, İran destekli Husi milislerinin Yemen'deki saldırısını ilk kez püskürttü. Kaynaklar, geminin Salı gecesi iki düşman hedefine başarıyla saldırdığını söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineNY post manşetten gördü: Ölen askerin arkadaşından Gazze iddiası
timelineBM uyardı: Gazze nüfusu artık kıtlıktan bir adım uzakta
timelineIDF, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 ​​askerinin öldüğünü, 7'sinin de ciddi şekilde yaralandığını açıkladı
timelineABD ordusu, Kızıldeniz'deki gemilere 'yakın tehdit' oluşturan Husi insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıkladı
timelineABD elçisi: Yemen'deki İran ve Hizbullah ajanları Husilerin gemilere yönelik saldırılarına yardım ediyor
timelineIDF, savaş uçaklarının Hizbullah hücresini ve güney Lübnan'daki diğer hedefleri vurduğunu duyurdu
timelineKızıldeniz'e konuşlandırılan Alman firkateyni ilk Husi saldırısını püskürttü
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Hamas

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