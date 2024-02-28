NY post manşetten gördü: Ölen askerin arkadaşından Gazze iddiası

ABD’nin başkenti Washington’da Hava Kuvvetleri görevlisi Aaron Bushnell, İsrail Büyükelçiliği önünde kendisini ateşe vermiş bu eylemden önceki son sözleri ise 'Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım. Filistin'i özgür bırakın' olmuştu.





Hayatını kaybeden Bushnell ile ilgili New York Post'tan ülkenin gündemine birinci sıradan girecek bir iddia geldi. ABD'li gazete sayfasında Bushnell'ın kendisini ateşe vermeden önce Gazze tünellerinde savaşan ABD kuvvetlerine ilişkin gizli bilgilere sahip oldu iddiasına yer verdi.





NY Post bu iddiayı Bushnell'ın adı açıklanmayan arkadaşına dayandırdı. Gazete söz konusu kişinin Bushnell'in arkadaşı olduğunu doğruladığını belirtti ve kaynağının Bushnell'in gizli belgelere erişimi olduğunu aktardığını yazdı.





'Onun asıl işi istihbarat verilerinin işlenmesini içeriyor. İşlediği şeylerin bir kısmı İsrail'in Gazze çatışmasıyla ilgiliydi' diyen arkadaşı, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa atıfta bulunarak, 'Bana söylediği şeylerden biri, ABD ordusunun Filistin'de yaşanan soykırımlara karıştığıydı. Bana, karada birliklerimizin bulunduğunu ve çok sayıda Filistinliyi öldürdüklerini söyledi' dedi.





Beyaz Saray defalarca ABD askerlerini Gazze'ye çıkarmayacağını söyledi ve Başkan Biden bu hafta İsrail ile Hamas arasında ateşkes müzakeresi yapmayı umduğunu söyledi.