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Almanya lideri Scholz Çin ziyaretini savundu

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#Almanya#Olaf Scholz#Çin
Almanya lideri Scholz Çin ziyaretini savundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:00

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin’e yaptığı resmi ziyaretin önemli ve doğru olduğunu savunarak, eleştirilerin haksız ve yersiz olduğunu söyledi.

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Scholz, “‘Bu savaşta nükleer silahlar kullanılmamalı’ görüşüme Çin’in liderleri de tam destek verdi. Sadece bunun için bile Çin seyahatim değerdi” dedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakanı Li Kıçiyang ile yaptığı görüşmelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben “Bu ihtilafta nükleer silahlar kullanılmamalı. Putin çok açık biçimde böyle bir girişimde bulunmayacağını ilan etmeli” diyen Scholz, bu konuda Pekin ile görüş birliği içinde olduklarını da yineledi.

‘PEKİN İLE GÖRÜŞMELİYİZ’

Muhalefet partilerinin yanı sıra hükümet ortakları Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller de, ‘zamansız bir ziyaret’ diyerek sıcak bakmadıkları halde, planladığı Çin ziyaretinde ısrar edip gerçekleştiren Scholz, ileride de Pekin’le görüşmelerin sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. “Herhangi bir ülkede Komünist Partisi’nin ülkeyi tek başına yönetmesi bizim ilkelerimizle bağdaşmıyor” diyen Scholz, Çin seyahatinin ardından Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Berlin’de düzenlenen etkinliğinde yaptığı konuşmasında, “Ama dünya genelinde açlık, iklim değişimi ve ülkelerin yüksek borçları gibi sorunlar var. Bizim bu sorunların çözümü için Çin ile konuşmamız, görüşmemiz gerekiyor” görüşünü vurguladı. Başbakan Scholz, Çin’in azınlıklara baskı yapmasının, Tayvan’ı tehdit etmesinin kesinlikle tasvip edilemeyeceğini yinelerken, Çin’e yaptığı resmi ziyarette bunu çok açık bir biçimde dile getirdiğini de söyledi.

 

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#Almanya#Olaf Scholz#Çin

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