Almanya Güngörenli Talip'i konuşuyor: 75 kutu içinde 103 milyon dolar sahte parayı kaçırdı! İşte operasyonun bilinmeyen detayları...

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75 kutu içinde 103 milyon dolar sahte parayı kaçıran ve Alman polisine yakalanan Güngörenli Talip G. Almanya gündemine oturdu.

Almanya'daki operasyonun detaylarını CNN Türk Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk canlı yayında şöyle anlattı;



"Schleswig-Holstein ve Hamburg eylaetinde gerçekleştirilen operasyonda bu para ele geçirildi. 103 milyon dolar değerindeki bir paradan bahsediyoruz. Alman Polisi de yaptığı açıklamada, bu miktarda sahte paranın Almanya'da ele geçirilmesinin yakın tarihte görülmemiş bir olay olduğunu vurguladı.

ABD UYARDI, ALMAN POLİSİ YAKALADI

Talip 42 yaşında ve daha önce de ABD'ye sahte para naklettiği için ABD polisi tarafından bilinen birisi. Amerikan gizli servisi ve ABD güvenlik birimleri Alman polisini uyarıp Talip G.'nin benzer bir eylem içinde olduğunu haber verince Alman polisi operasyon için düğmeye basıyor.



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Paletler üzerinde bulanan 75 kartondaki 103 milyon dolar ele geçiriliyor. Bu paraların 'film parası' (sinema filmlerinde kullanılan sahte paralar) olduğu söyleniyor.



Sahtelik derecesi çok yüksek değil, bu paralar ele alındıktan sonra sahte olduğu anlaşılıyor ancak yine de bir risk mevcut. Normal vatandaşlar bu paranın sahte olduğunu anlamayabilir ve dolaşıma girebilir. Bu nedenle Almanya'da benzer paraların bulundurulması yasak.

PARALAR TÜRKİYE'DE BASILMIŞ

Polis raporlarına göre bu paraların Türkiye'de basıldığı ortaya çıkıyor. 103 milyon dolar Türkiye'de basılmış ve Hamburg'a getirilmiş. Hamburg burada bir ara istasyon gibi buradan Amerika'ya nakledilecekti.



Alman Bild gazetesi, Talip G'nin yakalandığı operasyonu ''Köyün sahte paralı kralı halen Türkiye'de tatilde' başlığı ile verdi...

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ALMAN POLİSİ DE ŞAŞKIN

Almanya'da bu paranın basılması da bulundurulması da yasak. Ne amaçla basıldı, neden getirildi Alman polisi de şaşkın. Çünkü rakam çok yüksek. Savcılık sahte para operasyonu ile ilgili soruşturma başladı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında detayları öğrenebileceğiz.

Cezasının ne olacağı henüz bilinmiyor çünkü tek gözaltına alınan Talip G. değil, iki kişi daha gözaltına alındı. Eğer çete olarak yorumlanırsa cezası daha başka olabilir, tek kişi ise farklı olabilir."