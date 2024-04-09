Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...Dünya diken üstünde! İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor...

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. IDF güçlerinin saldırılarında 33 binden fazla sivil hayatını kaybetti.
Aralarında ABD’nin de yer aldığı çok sayıda ülkenin tepkisini çekmesine rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin Refah kentine askeri harekat düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi. Refah'a yönelik askeri harekat hakkında ayrıntı vermeyen Netanyahu, “Bu gerçekleşecek, bir tarih var" dedi.
İsrail güçleri Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda yer alan konsey binasını hedef aldı. Yerel kaynaklara göre saldırıda Maghazi Belediye Başkanı Hatem el-Ghamri ve 4 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Ghamri’ye yönelik suikast, kaos ortamı oluşturmayı ve insani krizi arttırmayı amaçlayan bir savaş suçudur" ifadesi kullanılarak, saldırıdan ABD yönetimi ve uluslararası toplumun da sorumlu olduğu belirtildi. Uluslararası topluma İsrail'e yönelik insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılması çağrısı yapılan açıklamada, 7 aydır devam eden soykırımın durdurulması için baskı yapılması talep edildi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazesi Deir el-Balah'taki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilerek, cenaze namazlarının kılınmasının ardından toplu mezarlığa defnedildi.
Fransa, Mısır ve Ürdün liderlerinin Refah’a girilmemesine ilişkin ortak açıklamasına karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bu zafer Refah'a girmeyi ve oradaki terörist taburlarını ortadan kaldırmayı gerektirir. Bu olacak; tarih belirlendi” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah, dün ortak açıklama yaparak Gazze'de acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayarak şiddet, terör ve savaşın barış getiremeyeceğini ifade etti. Açıklamada ayrıca barışın iki devletli çözümle sağlanacağı ifade edilip “İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulunan BM Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı Kararının derhal ve koşulsuz olarak uygulanması çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.
Londra merkezli Elaph News'in haberine göre, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırması durumunda, İsrail de İran'daki hedefleri vurarak misilleme yapacak.
Adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağına atıfta bulunulan haberde, İsrail'in son günlerde İran'ın nükleer tesislerini ve kritik altyapısını hedef alacak saldırılar için hava tatbikatları düzenlediği iddia ediliyor.
Şam'daki konsolosluk binasına gerçekleştirilen saldırı sonrası intikam yemini eden İran, İsrail rejiminin gereken cevabı alacağını söylüyor. ABD'li yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD istihbarat kaynakları, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırmasının pek olası olmadığını, Tahran'ın bunun yerine vekil güçleri kullanabileceğini iddia etti.
CNN'e göre Tahran, ABD veya İsrail'in başlatacağı herhangi bir saldırıya vereceği tepkiden endişe duyduğu için durumu ciddi şekilde tırmandırmak istemiyor. ABD istihbarat kaynakları İran'ın önümüzdeki günlerde vekil güçleri kullanarak İsrail'e füze saldırısı düzenleyebileceğini belirtiyor.
Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığının İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor.
Wafa'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gece boyunca sürdürdüğü bombardıman sırasında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Wafa'da yer alan bilgilere göre, Deir el-Balah'da bir eve düzenlenen hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti,20 kişi yaralandı. Gazze'nin merkezindeki Maghazi kampındaki bir binaya düzenlenen saldırıda ise en az 5 kişi yaşamını yitirdi
ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda Mısır’ın başkenti Kahire’de Hamas ve İsrail arasında ateşkes müzakereleri devam ederken, Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Ali Baraka müzakerelerde kendilerine sunulan son teklifi reddettiklerini açıkladı. Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söylemişti.
Müzakerelere yakın olan bir kaynak ise, ateşkes teklifinin ilk aşamasının yerinden edilmiş Filistinli sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmesini ve günde 400 ila 500 tırlık gıda yardımının bölgeye ulaştırılmasını içerdiğini ifade etti.