Almanya enerjide nükleere veda etti

Haberin Devamı

ALMANYA’da 61 yılın ardından nükleer enerji dönemi sona erdi. Ülkedeki son üç nükleer santraldaki tüm reaktörler cumartesiyi pazara bağlayan gece devre dışı bırakıldı. Bavyera’daki Isar 2, Baden-Württemberg’deki Neckarwestheim 2 ve ülkenin kuzeybatısındaki yer alan Emsland nükleer santralları devre dışı bırakıldı. Böylece ülkede elektrik üretiminde nükleerden çıkış süreci tamamlandı. Nükleer santrallar geçen yıl ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 6’sını karşılamıştı. Ülkede devre dışı bırakılmış 30’a yakın nükleer santralının sökülmesi gerekiyor. Bir nükleer santralın sökülme süreci yaklaşık 15 yıl sürüyor. Radyoaktif atıkların depolanması için de henüz kesin bir çözüm bulunabilmiş değil.



YEŞİLLER VE SPD MEMNUN



Kuruluşundan bu yana nükleer enerjiye ve nükleer santrallara karşı olan hükümet ortağı Yeşiller ise kararı savundu. Yeşiller Meclis Grubu sosyal medyada paylaştığı tweet’te, “Bugün Almanya nükleer enerjiden vazgeçerek daha güvenli ve daha ucuz yenilenebilir enerji dönemine geçti. Böylece hem enerji güvenliği hem iklim koruması sağlanacak, hem de otoriter rejimlere bağımlı olunmayacağı gibi iyi işyerleri yaratılarak ekonomi de güçlendirilecek” satırlarına yer verildi. Almanya’da hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), ön plana çıkmamayı yeğledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu konuda somut bir açıklamada bulunmazken, SPD Federal Meclis Grubu, sosyal medyada “Atom enerjisi mi? Güle güle” içerikli bir tweet paylaştı. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı liberal Hür Demokrat Parti (FDP) nükleer enerji üretiminin en az 2024 yılına kadar devam etmesini istese de artık bu son karardan geri dönüş olmadığını vurguladı. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında ise Almanların yüzde 59’unun hükümetin nükleer santralları kapatma kararını “yanlış” bulduğu ve destekleyenlerin oranının yüzde 34’te kaldığı saptandı.

Haberin Devamı

ANA MUHALEFET ÖFKELİ

Enerjide nükleerden çıkış Almanya’da siyasi tartışmaları da alevlendirdi. Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, nükleer santrallerin kapatılmasına “Almanya için kara bir gün” değerlendirmesinde bulundu. Aynı zamanda CDU Genel Başkanı olan Merz, “Dünya nükleer santrallar inşa ediyor. Şu anda 400’ün üzerinde faaliyette olan nükleer santral var. 60 nükleer santralın inşası da devam etmekte. Almanya’da ise hükümet faaliyetteki nükleer santralları kapatıyor. Bu mantıksızlığı anlamak mümkün değil” dedi.

Haberin Devamı

FİNLANDİYA’DAN YENİ REAKTÖR

ALMANYA, nükleer enerji üretimine son verirken, NATO’ya kısa süre önce üye olan Finlandiya, yeni bir nükleer reaktörü faaliyete geçirdi. Avrupa’nın en büyük nükleer reaktörü olan “Olkiluoto 3”, ülkenin Eurajoki kentindeki nükleer santralda faaliyete geçti. Reaktörün Rusya’nın doğalgaz ve elektrik arzını kestiği bölgede enerji güvenliğini arttırmak için faaliyete geçirildiği açıklandı.