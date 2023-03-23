Almanya bu sözlerle çalkalanıyor... Aylar sonra acı itiraf!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Savaş ile başlayan Enerji Krizi Avrupa'nın ana gündemindeki yerini korurken doğal gaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Almanya enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansının (Bundesnetzagentur) Başkanı Klaus Müller'in sözlerini konuşuyor.

Müller'in enerji krizinin bitmediğini açıklaması ülkede adeta şok etkisi yarattı.

Müller Almanya'nın önümüzdeki kış bir enerji krizinden kaçınmak içim, şirketlerin ve hane halklarının gaz kullanımını daha fazla kısmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Bundesnetzagentur'un başkanı krizin boyutunun önümüzdeki kışın bir öncekinden daha soğuk olup olmayacağına bağlı olduğunun altını çizdi.

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Financial Times'a (FT) konuşan Müller, 2023-24 kışının Almanya'nın Rus boru hatlarından sağlanan gaz olmadan yaşayacağı ilk kış olacağına dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu;

'Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının bu yıl veya gelecek yıl önemli ölçüde artması beklenmiyor.'

Müller'in yorumları, geçen ay Avrupa'nın gaz fiyatlarındaki büyük düşüşe rağmen Rusya ile girdiği enerji savaşını henüz kazanamadığı konusunda uyarıda bulunan Uluslararası Enerji Ajansı başkanı Fatih Birol'un sözlerini doğrular nitelikte.

FT'ye verdiği demeçte Birol, 'Önümüzdeki kış için aşırı özgüvenli olmak riskli' demişti.

Birol Avrupa'nın yenilenebilir enerji geliştirmeye odaklanmayı kaybetmeyi göze alamayacağını da sözlerine eklemişti.

Enerji güvenliği konusunda ciddi endişeleri bulunan Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalışsa da talebi karşılamakta ciddi zorluklar yaşıyor.

Rusya ise Putin'in uyarıları sonrası AB’nin attığı adımlara karşı doğalgaz ihracatını savaş öncesine oranla yüzde 80 düşürdü.

FT'ye göre, Almanya, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Avrupa enerji piyasalarında yol açtığı kargaşanın en büyük kaybedenlerinden birisi oldu. İşgalden önce Almanya'nın gazının yüzde 55'i Rusya'dan geliyordu.

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RUSYA'NIN KARA LİSTESİNDE HANGİ ÜLKELER VAR

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.