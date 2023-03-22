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Rusya’dan ABD’ye pankartlı mesaj: Irak işgalinin 20’nci yılını anıyoruz

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#Rusya#ABD#Irak
Rusya’dan ABD’ye pankartlı mesaj: Irak işgalinin 20’nci yılını anıyoruz
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:00

Kıbrıs Rum yönetiminde Rusya büyükelçiliği, karşısına yer alan ABD büyükelçiliğine pankartla mesaj verdi.

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Lefkoşa Rum kesimindeki Rus büyükelçiliği, ABD elçiliğine bakan duvarına, “Irak, 20’nci yıl, 20.03.2003, hatırlıyoruz” yazılı pankart astı. ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteği protesto amacıyla asılan pankart, Rum medyasında ilgi çekti. ABD, 20 Mart 2003’te, “Irak’a Özgürlük Operasyonu” adı altında, 295 bin ABD ve müttefik askeriyle Kuveyt sınırını geçerek Irak’ı işgal etmişti.

RUS YANLILARI KUVVETLİ

Rum yönetiminde 50 bine yakın Rus vatandaşı daimi ikamet ediyor. ‘Küçük Moskova’ diye anılan Limasol kentinde, Rus ve Ukraynalılar birbirleri aleyhine rutin gösteriler düzenliyor. Rum liderliğine yeni seçilen Nikos Hristodulidis’in, selefi Nikos Anastasiadis’e göre Rusya’ya daha yakın olduğu biliniyor. 

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#Rusya#ABD#Irak

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