Rusya'ya ağır darbe... Ukrayna bu görüntülerle duyurdu

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için saldırılara devam eden Rusya Kırım'da ağır bir darbe yedi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki Karadeniz filosuna demiryolu ile taşınırken çok sayıda Rus seyir füzesinin imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair detay ise verilmedi.

Kalibr seyir füzeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sıklıkla kullanılıyor.

Haberin Devamı

Temmuz 2022'de, denizaltından fırlatılan bir Kalibr seyir füzesi, Ukrayna'nın merkezindeki Vinnytsia şehrinde üçü çocuk olmak üzere 23 sivili öldürmüştü.

Rusya ise füzenin Ukrayna hava kuvvetleri komutanları ile Batılı silah tedarikçilerinin temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıyı hedef aldığını iddia etmişti.

Söz konusu füzelerin Ukrayna kentlerini hedef alacağına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları 'ava giderken avlandılar' yorumunda bulundu.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Rusya'dan ilk açıklama Kırım valisinden geldi.

Rusya'nın atadığı Kırım valisi Sergei Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın seyir füzelerinin imha edildiğini söyledi.

Aksenov, saldırı girişiminin ardından Dzhankoi civarında uçaksavar silahlarının ateşlendiğini de sözlerine ekledi.

Vali, vurulan füzelerin enkazı nedeniyle bir kişinin yaralandığını ve bir evin yanı sıra bir mağazanın da hasar gördüğünü söyledi.