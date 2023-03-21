Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'dan bir skandal daha

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NATO üyeliği Ankara’nın onayına bağlı olan İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan bir kez daha gündemde.

İsveç ve Danimarka’da polisten aldığı izinle Kur'an-ı Kerim yakarak büyük tepki toplayan Danimarkalı siyasetçi aşırı sağcı Rasmus Paludan, skandallarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Danimarka’daki Sıkı Yön Partisi’nin lideri Paludan, İngiltere'de Kuran yakacağını duyurdu.

Paludan kuzeyindeki Wakefield kentinde Kuran yakma eylemi yapmak istediğini açıkladı.

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Geçen Şubat ayında İngiltere’nin kuzeyindeki bu kentte bir okulda, Kuran’a zarar verdikleri için dört öğrenci okuldan uzaklaştırılmıştı.

Pazar günü Twitter’dan bir video yayınlayan Paludan, şehre gelerek, 'demokratik olmayan güçlere karşı mücadele edeceğini' iddia etmişti.

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Aşırı sağcı siyasetçi, Ramazan ayının başlaması ile aynı gün Kuran yakma eylemi yapacağını duyurmuştu.

İNGİLTERE KARARINI AÇIKLADI

İngiltere’nin güvenlikten sorumlu kabine yetkilisi Tom Tugendhat, Paludan’ın ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Rasmus Paludan, daha önce Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paludan, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra diğer bazı Avrupa ülkelerinde de benzer Kuran yakma eylemleri planlamaya çalıştı. Bazı eylemleri sonrası ilgili kentlerde olaylar çıktı.

2023 Ocak ayının sonunda Stockholm’deki Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakmış, bu olay İsveç ve Türkiye ilişkilerine etki etmişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ifade özgürlüğü bağlamında eyleme izin verildiğini söylemiş, "Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez" mesajı vermişti

Erdoğan bu olay sonrası açıklamasın, Stockholm'ün NATO üyelik başvurusuna destek verilmeyeceğini söylemişti.

Paludan’ın eylem tehdidi İngiltere parlamentosunda da gündem oldu.

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Wakefield kentinden İsçi Partisi milletvekili olan Simon Lightwood, Avam Kamarası’ndaki oturumda hükümete seslenerek Paludan’ın ülkeye girişinin nasıl engelleneceğine dair güvence istedi.

Kabine yetkilisi Tom Tugendhat, Paludan’ın ziyaretinin halkın yararına olmayacağının göründüğünü ve ülkeye giriş izni verilmeyeceğini söyledi.

Tugendhat, Paludan'ın izlenen isimler listesine alındığını da kaydetti.

Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan 2019’da yapılan seçimlerde yüzde 1,8’lik bir oy oranına ulaşmıştı.