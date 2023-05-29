Almanya Bild’in haberi ile çalkalanıyor... Koalisyon hükümetine soğuk duş

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INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, Almanya’da bu hafta genel Seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 28, SPD’nin yüzde 20, AfD’nin yüzde 18, Yeşiller’in yüzde 13, FDP’nin yüzde 9 oy alacağı saptandı.

Sol Parti’nin ise yüzde 4 civarında oy alarak yüzde 5 barajını aşamayacağı da belirlendi.

Bu veriler ışığında AfD son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşarak ‘üçüncü güçlü parti’ konumuna yükseldi. Enerji krizine rağmen Almanya’da son 3 nükleer santralın kapatılması kararının alınmasında etkin rol oynayan ve otoyollarda hız sınırının saatte 100 km’ye düşürülmesinde ısrar eden Yeşiller’de düşüş devam etti.

Yeşillerli Robert Habeck liderliğindeki Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı müsteşarının bakanlıkta ve bakanlığın destek verdiği kuruluşlarda akrabalarını, yakınlarını işe yerleştirdiğinin ortaya çıkması ise Yeşiller’e güveni tamamen sarstı

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OLASI DESTEĞİN ARTMASI BEKLENİYOR

Haftalık Bild am Sonntag gazetesi adına INSA’nın yaptığı kamuoyu yoklamasına göre eski Doğu Almana sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerde ise AfD’nin ‘en güçlü parti’ olduğu belirlendi.

Yeni eyaletlerde AfD’nin yüzde 26, CDU/CSU’nun yüzde 23 ve SPD’nin yüzde 20 oy alacağı kaydedildi.

Öte yandan Almanya’da sağ popülist AfD’ye olası desteğin önümüzdeki dönemlerde daha da artmasının beklendiği de belirlendi.

INSA’nın kamuoyu yoklamasına göre geçen yıl aralık ayında “AfD’ye asla oy vermem” diyen seçmenlerin oranı yüzde 60’ı bulurken, son dönemlerde böyle düşünenlerin oranının yüzde 50’nin altına düştüğü de saptandı.