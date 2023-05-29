Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi dünyada birinci manşet: 20 yıldır zirvede... Tarihteki yerini mühürledi!

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Dünyanın gözü kulağı Türkiye'den gelen haberlerdeydi.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Oyların yüzde 52,16'sını alan Erdoğan'ın zaferi dünya basınında geniş yer buldu.

CNN: ERDOĞAN İKTİDARINI 3. ON YILA TAŞIDI

ABD merkezli CNN International 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günkü ikinci tur oylamada muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek ve iktidarını üçüncü on yıla uzatarak Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı' dedi.

Türkiye'deki son gelişmeleri canlı blog sayfası aracılığı ile anbean okurları ile paylaşan İngiliz BBC 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki seçimlerde beş yıl daha iktidarda kaldı' dedi.

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ZDF: 20 YILDIR ZİRVEDE

Alman DW 'Tarihi ikinci turdan sonra Erdoğan galip geldi' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken ZDF '20 yıldır zirvede: görevdeki Erdoğan Türkiye'deki ikinci tur seçimi kazandı ve cumhurbaşkanı olmaya devam ediyor' dedi.

FAZ haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi kazandı. Yüksek Seçim Kurulu bunu Pazar akşamı doğruladı. Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu dolaylı olarak yenilgiyi kabul ediyor' ifadelerine yer verdi

'ERDOĞAN DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE KAZANDI

Tagesschau 'Erdoğan, Türkiye'deki seçimleri demokratik bir şekilde kazandı. Şimdi önünde devasa siyasi görevler var' dedi.

Zeit Online 'Almanya'daki Türklerin çoğu yeniden Erdoğan'a oy verdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 67,4'ünün tercihinin Erdoğan olduğu bilgisine yer verildi.

Fransız Le Figaro 'Erdoğan 5 yıl daha Türkiye'nin lideri' başlığını attı. Frankfurter Rundschau ise haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi kabul etti. Yabancı devlet başkanları Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti.'

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NPR 'Erdoğan, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde kazandığı zaferle gücünü perçinliyor' dedi.

Wall Street Journal 'Türkiye'de Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazanma Oranlarına Meydan Okudu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'Ülkenin en uzun süre hizmet veren lideri, ikinci tur oylamada rakibini yendi' ifadesine yer verildi.

İngiliz Guardian 'Görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimlerde muhalefetteki Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti' dedi.

AL JAZEEERA: ERDOĞAN'IN TARİHTEKİ YERİNİ MÜHÜRLÜYOR

'Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur galibiyetini kutluyor' başlığını atan Katar merkezli Al Jazeera 'Sonuçlar 20 yıllık iktidarını beş yıl daha uzatan Erdoğan'ın tarihteki yerini mühürlüyor' dedi.

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Bloomberg 'Erdoğan 20 yıllık iktidarını uzatmak için muhaliflere meydan okudu' başlıklı haberinde 'Seçim zaferinden sonra ekonomi politikasına odaklanılıyor' yorumuna yer verdi.

Yunan ieidiseis Erdoğan'ın 'Bugün Türkiye kazandı' sözünü öne çıkardı. Proto Thema, Rus lider Putin'in Erdoğan'ı tebrik ettiğini yazdı.

Ta Nea, 'Erdoğan iktidarda 21 yılını dolduruyor ve şimdi iktidarının üçüncü on yılına giriyor' dedi.

CNN Yunanistan ise haberinde 'Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun büyük galibi olarak rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açık bir zafer kazandı' ifadesine yer verdi.