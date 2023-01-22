Almanya aylardır onu konuşuyor... Loto milyoneri Kürşat dolandırıcıların kurbanı oldu

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Loto milyoneri Chico lakaplı Kürşat Yıldırım gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz yıl 24 Eylül'de yapılan çekilişten toplam 9 milyon 927 bin 511 Euro 60 cent kazandı.

Bunu medya aracılığıyla kamuoyuna duyuran Chico, o günden bu yana yaptıklarıyla sürekli medyanın gündeminde.

Son olarak 3 kişiye para dağıtacağını duyuran Chico İstanbul'da hayatının şokunu yaşadı.

42 yaşındaki Chico’nun Dortmund Sparkasse’deki hesabından, dolandırıcıların 10 bin Euro para çektiği ortaya çıktı.

İstanbul'da bunu İstanbul'da bulunduğu sırada öğrenen Chico 'Nasıl oldu anlamadım. Şaşırdım kaldım. İstanbul’da para çekmek isterken bir bankamatik kartımı yuttu' dedi.

Bunun üzerine hesabının bulunduğu Almanya’daki bankaya telefon edip yeni kart istediğini belirten Chico sözlerine şöyle devam etti;

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'Kart bana ulaşmadı. Ama bankadaki hesabımdan Frankfurt kentindeki bir bankamatikten 10 bin Euro para çekildiğini öğrendim. Hemen telefon edip hesabımı bloke ettim. Ben o günlerde Frankfurt’ta değildim. Demek ki, bana ulaşmayan banka kartım dolandırıcıların eline geçti. Aynı zarftaki yazıda şifre de varmış.'

Kazandığı parayla Ferrari ve Porsche marka lüks arabalar alan Chico’nun şu ana kadar servetinin yüzde 20’sini harcadığı tahmin ediliyor.

Kürşat Yıldırım, ayrıca Malatya’da badem tarlası da satın almıştı.