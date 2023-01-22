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Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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#ABD#Silahlı Saldırı#Dünya
Son dakika... ABDde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 12:37

ABD'nin California eyaletine bağlı Monterey Park kenti silahlı saldırıya sahne oldu. Çin yeni yılının kutlandığı sırada meydana gelen saldırı sonrası ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

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ABD bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu.

Saldırının adresi bu sefer Çin yeni Yılı'nın kutlandığı California Monterey Park oldu.

Los Angeles Times'ın bir kolluk kuvveti kaynağına dayandırdığı haberine göre, silahlı saldırı çok sayıda can kaybına yol açtı.

Son dakika... ABDde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yerel basının polis telsizinden geçilen anonslara dayandırdığı bu haber ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

Görgü tanıkları bölgede makineli tüfekli bir adam olduğunu söylediler.  

Saldırının gerçekleştiği Monterey Park, Los Angeles kent merkezine 11 kilometre mesafede.

Saldırı yerel saat ile 22.00'da gerçekleşti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, çok sayıda polisin olay yerine sevk edildiği görüldü.

Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenleniyordu.

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#ABD#Silahlı Saldırı#Dünya

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