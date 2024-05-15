Alman siyasetinde gündem aşırı sağ... Hedefte AfD var

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GEÇEN sene anketlerde ikinci parti konumuna yükselen AfD’nin “kötü” günleri, ocak ayında göçmenleri ülkeden göndermek için gizli toplantılar düzenlediğinin ortaya çıkmasıyla başladı. Haber, ülke genelinde “aşırı sağ karşıtı” protesto dalgasına sebep oldu. İzleyen dönemde AfD’li Petr Bystron hakkında para karşılığı Rus propagandası yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Geçen ay ise bir başka AfD’li Maximilian Krah’ın yardımcısı “Çin adına casusluk yapmaktan” gözaltına alındı.

AJANDASINDA NE VAR?

- Göçmen karşıtlığı: “Alman kimliğini korumak iddiasındaki” parti “göçmen karşıtlığı” üzerinde yükseliyor. Müslüman karşıtı bir söylem benimseyen parti, Ukraynalı göçmenleri de hedef alıyor.

- Avrupa ve ABD: Avrupa Birliği karşıtı olan parti, Rusya yanlısı bir tutum benimsiyor. Partinin liderleri ayrıca, Alman hükümetini “ABD’nin vasalı gibi” çalışmakla suçluyor.

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- İklim değişikliği: AfD, Almanya’da iklim değişikliğini inkar eden tek parti ve fosil yakıtlara tekrar dönmekten yana. Vejeteryan diyetin yaygılaşmasına “Kimse şinitzelime dokunmasın” sözleriyle karşı çıkıyor.

Almanya’nın en tartışmalı siyasi isimlerinden AfD’li Bjoern Hoecke, bir mitingde Nazi sloganı atmasıyla ilgili dün hâkim karşısına çıktı.

NE KADAR GÜÇLÜ?

AfD’nin peş peşe karıştığı skandallar sonrası destek kaybedip kaybetmediği, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde belli olacak. Oyların yaklaşık yüzde 15’ini alması beklenen AfD ülkenin Brandenburg ve Saksonya gibi doğu eyaletlerinde güçlü ama “Berlin Duvarı’nın batısından” oy alamıyor. Siyasette önemli bir aktör haline gelse de AfD’nin bir genel seçim sonrası hükümette kendine yer bulma ihtimali zor.

YA İKTİDAR?

İktidardaki mevcut koalisyon ortaklarının yanı sıra, ana muhalefetteki CDU/CSU da kesin bir dille AfD’yle işbirliği yapmayacaklarını ilan etti. AfD birinci parti çıksa bile, Hollandalı aşırı sağcı Geert Wilders’ın durumuna benzer şekilde, hükümet dışı kalabilir. Ancak AfD’ye artan ilgi, ana akım partilerin politikalarını bu yönde şekillendiriyor.